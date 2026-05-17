“Se te cae el circo”: C. Tangana lanza duro dardo a J Balvin por su homenaje al rapero Milkman

Durante uno de sus conciertos en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México, el cantante colombiano J Balvin expresó un discurso bastante emotivo en el marco de un homenaje al rapero Milkman, quien falleció hace unos meses.

“No me pude despedir de ti, pero estoy aquí en tu tierra querida, México, mandándote todo el amor. Mi agradecimiento por lo que hiciste por nosotros, por la cultura, por el género, por presentarme al reguetón mexa”, dijo el artista paisa.

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Además, aprovechó el espacio para compartir una sentida reflexión sobre la importancia de valorar a las personas en vida. “Aprovechemos que tenemos al de al lado porque solo tenemos un presente; déjale saber que la amas, que la quieres, porque no sabemos mañana qué pueda pasar”, agregó.

Sus palabras fueron aplaudidas por el público y, en pocos minutos, se hicieron virales en las plataformas digitales; sin embargo, rápidamente el cantante pasó a convertirse en el centro de la polémica debido a un duro dardo que le lanzó el artista español C. Tangana, conocido como El Madrileño.

Al escuchar el discurso de Balvin, C. Tangana no tardó en reaccionar a las publicaciones difundidas, señalando una contradicción entre lo dicho y la relación real del paisa con el también productor fallecido.

“Si hablamos de cómo le trataste cuando aún vivía, se te cae el circo, payaso”, escribió el cantante. “Debería darte vergüenza”, añadió.

Como era de esperarse, sus comentarios rápidamente causaron revuelo en las redes sociales, generando una fuerte polémica entre los fans de ambos artistas, quienes comenzaron a pronunciarse para defender a cada uno de sus ídolos.

Entre las reacciones, también se hicieron virales las opiniones de otras figuras de la industria musical, como Oswaldo Uresti (whothefuckiszizzy), otro artista mexicano que reprochó la dedicatoria de J Balvin, señalando que el apoyo debió manifestarse cuando Milkman más lo necesitaba.

“El más feka de todos”, escribió inicialmente, y luego añadió: “Así se hubiera aparecido cuando se necesitaba”.

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No obstante, en medio de la ola de reacciones divididas que provocó esta situación, hasta el momento, ninguno de los dos artistas se ha pronunciado al respecto. Mientras tanto, la controversia continúa en redes sociales.

Tras este espectáculo y el homenaje a Milkman realizado por J Balvin, el cantante colombiano sigue con su agenda de compromisos y presentaciones, convirtiéndose en tendencia por lo que será su participación en el Mundial 2026, evento en el que encabeza la ceremonia inaugural.