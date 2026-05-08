J Balvin, Belinda y el regreso de Shakira: la FIFA ‘rompe el mercado’ con el explosivo lineup para el Mundial 2026

La FIFA ha oficializado este viernes 8 de mayo de 2026 la ambiciosa agenda cultural y musical que acompañará el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Por primera vez en la historia, el certamen contará con tres ceremonias de apertura simultáneas al calendario de debut de cada país anfitrión: México, Canadá y Estados Unidos, marcando un hito en la organización de eventos deportivos de gran escala.

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El Estadio Azteca, que se convertirá en el primer recinto en albergar tres inauguraciones mundialistas, será el epicentro de la primera gran fiesta el jueves 11 de junio. Según el anuncio realizado a través de las redes oficiales de la FIFA y del presidente del organismo, Gianni Infantino, la selección de México se enfrentará a Sudáfrica, reeditando el duelo inaugural de 2010.

⚽️ | MUNDIAL 2026: La FIFA anuncia a los artistas que participarán en las ceremonias de apertura en México, Canadá y Estados Unidos. pic.twitter.com/etdwPdCCLp — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 9, 2026

El cartel musical para el coloso de Santa Úrsula destaca por una mezcla de tradición mexicana y ritmos globales. Entre los nombres confirmados figuran:

Maná: La banda de rock con más de tres décadas de trayectoria.

La banda de rock con más de tres décadas de trayectoria. Alejandro Fernández: Representando la música vernácula mexicana.

Representando la música vernácula mexicana. Belinda y Los Ángeles Azules: Aportando el pop y la cumbia sonidera.

Aportando el pop y la cumbia sonidera. J Balvin: El colombiano lidera la cuota urbana, consolidando su presencia en eventos de magnitud global.

El colombiano lidera la cuota urbana, consolidando su presencia en eventos de magnitud global. Tyla y Lila Downs: Complementan una nómina que busca reflejar la diversidad cultural del país.

De acuerdo con reportes, la estrategia de la FIFA busca descentralizar el espectáculo. El viernes 12 de junio, el SoFi Stadium en Los Ángeles recibirá a la selección de Estados Unidos frente a Paraguay. El show musical preliminar contaría con la presencia de Katy Perry, Future, Lisa y Danny Ocean. Cabe resaltar que, aunque la FIFA ha dado indicios en redes sociales, algunos nombres de este bloque internacional siguen en proceso de ratificación oficial mediante los canales de prensa de la organización.

En Toronto, Canadá, la ceremonia previa al encuentro entre la selección local y Bosnia Herzegovina contará con un marcado sello nacional. Los artistas confirmados para este escenario son los canadienses Michael Bublé, Alanis Morissette y Alessia Cara.

Uno de los anuncios que más ha generado expectativa en el sector del entretenimiento es la confirmación de la canción oficial. La artista colombiana Shakira, referente indiscutible de los mundiales tras sus éxitos en 2006, 2010 y 2014, anunció que el tema oficial se titula “Dai Dai”, interpretado junto al artista nigeriano Burna Boy. El lanzamiento global está programado para el próximo 14 de mayo.

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Asimismo, Gianni Infantino introdujo una innovación en el formato de la final: por primera vez se llevará a cabo un “Halftime Show”, espectáculo de medio tiempo, similar al estilo del Super Bowl. Este evento será producido en colaboración con la organización Global Citizen y contará con la dirección artística y participación de Chris Martin, líder de la banda británica Coldplay.

La organización también ha previsto eventos especiales vinculados al 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos. Los encuentros programados para el 4 de julio en Houston y Filadelfia integrarán actos culturales de alto impacto político y social, reforzando la narrativa de unidad que la FIFA busca promover en esta edición de 48 selecciones.