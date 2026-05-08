“Pórtate bien conmigo”: el ataque físico de Paulina Rubio a un periodista tras ser señalada de “torturar” a su hijo

La “Chica Dorada” atraviesa lo que expertos legales califican como su crisis pública más severa. Durante el tercer día de audiencias por la custodia de su hijo, Andrea Nicolás, la cantante mexicana Paulina Rubio no solo perdió la calma frente a los medios de comunicación, sino que escuchó de boca de la defensa de su exesposo, Nicolás Vallejo-Nágera ‘Colate’, una serie de señalamientos que han estremecido a la opinión pública.

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Durante la jornada de este jueves 7 de mayo, la llegada de la “Chica Dorada” a la sala previa del juicio estuvo marcada por un altercado con el equipo técnico del programa Primer Impacto de Univision. Según las imágenes difundidas por el espacio televisivo y reportadas por los periodistas del programa, la artista mostró incomodidad ante la cercanía de las cámaras.

En el video que circula en redes sociales, se observa a Rubio apartando una cámara de manera brusca, mientras se dirige al reportero gráfico con la frase: “Necesito que seas más... Por favor, pórtate bien conmigo”. Posteriormente, la intérprete de "Ni una sola palabra" justificó su reacción señalando que los equipos de grabación estaban demasiado cerca de su rostro.

El conflicto, que se remonta al divorcio de la pareja en 2012, ha tomado un tinte más severo en este 2026. La defensa de Vallejo-Nágera ha presentado argumentos que cuestionan la estabilidad del entorno con la artista. Entre las declaraciones más impactantes, el equipo legal del empresario alegó presuntos maltratos psicológicos hacia el adolescente de 15 años y sugirió comportamientos erráticos por parte de la cantante, acusaciones que ella ha negado tajantemente.

Por su parte, Nicolás Vallejo relató un supuesto altercado físico previo con la artista. El empresario afirmó que decidió no denunciar en su momento para mantener el asunto en el ámbito privado, priorizando el bienestar de su hijo. Sin embargo, estas declaraciones forman ahora parte del expediente que la jueza a cargo debe evaluar para dictar una sentencia definitiva.

Ante los señalamientos, Paulina Rubio emitió un comunicado público centrado en su labor como madre. En el texto, la artista destacó: “Ningún éxito se compara con el privilegio y la responsabilidad de ser madre. Este es el título que más orgullo me da y el que defenderé siempre con toda mi fuerza”. La defensa de la cantante sostiene que Rubio es quien ejerce la disciplina necesaria, mientras acusa a ‘Colate’ de ser excesivamente permisivo.

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No obstante, el futuro del menor permanece incierto. Mientras el padre solicita el traslado de Andrea Nicolás a Madrid y la madre aboga por mantener su residencia en Miami, ha surgido una tercera vía. La tutora legal del adolescente, una figura neutral designada por la corte, sugirió que, dada la alta conflictividad entre los progenitores, la mejor opción para el joven podría ser el ingreso a un internado en una ciudad neutral, lejos tanto de Florida como de España.

El desenlace de este juicio no solo determinará el lugar de residencia de Andrea Nicolás, sino que marcará un precedente en uno de los pleitos legales más mediáticos de la farándula internacional en la última década.