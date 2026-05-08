Marbelle arremetió contra Diana Ángel y la frenó en seco por pulla sobre noticia falsa: “Está muy vieja y acabada”

Marbelle se ha convertido en protagonista de diversas noticias en los medios nacionales y las plataformas digitales, debido a su posición política y el evidente descontento que siente por el gobierno actual. La cantante suele estallar por las polémicas que hay, enfocándose en lo que no considera correcto para el país.

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En medio de sus disgustos, la artista suele debatir y pelear por redes sociales, enfrentándose a quienes apoyan a Gustavo Petro y, ahora, a Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico en las elecciones presidenciales de 2026.

Recientemente, Marbelle se enfrentó a Diana Ángel, quien ha utilizado X para demostrar que respalda al candidato de izquierda y que está en contra de Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.

La celebridad tuvo un choque fuerte al ver contenidos de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, tirándole pullas por su fama y su trabajo en medios.

No obstante, en las últimas horas, Marbelle volvió a arremeter en contra de Ángel, precisamente por una “noticia falsa” que salió y la señalaba de irse del país si Cepeda ganaba la presidencia.

“Excelentes noticias para Colombia: Marbelle, Amparo Grisales, Jessica Cediel, Miguel Morales y el ‘Tino’ Asprilla anunciaron que se irán del país si gana Iván Cepeda”, se leyó en una publicación de la cuenta de Instagram Maltiemponews.

En este espacio, Diana Ángel cuestionó a los supuestos famosos que saldrían de Colombia, apuntando a que esperaba que sí se fueran.

“¿Otra vez ‘se van a ir’? ¿Será que esta vez sí se van?”, escribió la actriz.

Sin embargo, Marbelle no se quedó callada y reaccionó a dichas palabras, tirándole a su colega por no saber cantar ni actuar. La famosa afirmó que se iría solo cuando ella protagonizara una novela.

“¡Me voy cuando aprendas a cantar, bebé! Cuando protagonices una novela y aprendas a actuar”, comentó, añadiendo emojis de burla y risa.

Ante esto, Marbelle subió las capturas de pantalla y permitió que sus seguidores vieran el asunto, refiriéndose a que esto era mentira y sabía que los detractores lo usaban para atacarla.

“Se pegan de una noticia falsa para tirar mier%&. Que se ponga seria, que está muy vieja y acabada”, escribió.

Marbelle habló de noticia falsa y reacción de Diana Ángel. Foto: X @marbelle30