Las elecciones presidenciales en Colombia están cada vez más cerca, convirtiéndose en foco mediático para saber cuál será el candidato que tomará el poder tras la salida de Gustavo Petro.

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El 31 de mayo se espera un gran movimiento de votación, deseando conocer quién tomará las riendas del país y asumirá las expectativas que tienen millones de personas para un posible cambio.

En medio de este panorama, los candidatos asisten a entrevistas, diálogos y publicaciones, dando su perspectiva de sus contrincantes y de los principales temas de Colombia: salud, política, seguridad, educación, cultura y manejos internacionales.

De igual forma, muchas personas dan sus opiniones personales con respecto a quién le darán su voto, mostrando preferencia por la persona que puede ser oposición al representante del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

José Gaviria, recordado y famoso productor, aprovechó su cuenta de X para dar su opinión sobre los dos candidatos de la derecha, analizando la entrevista que concedió Paloma Valencia a Vicky Dávila en SEMANA.

El exjurado de Factor X compartió su visión, detallando que Abelardo de la Espriella tenía una fuerza distinta a la de la candidata, por lo que consideraba que, posiblemente, ese era el camino.

“Después de ver a Paloma en entrevista con VD, siento que es aún más claro que la fuerza de Abelardo de la Espriella es diferente”, escribió en un post.

A esto, Gaviria señaló que el apoyo al representante era clave en segunda vuelta, por lo que le preocupaba que Paloma Valencia no revelara si daría su voto por él en esa instancia. El experto en la industria musical reiteró que seguía firme para que todo se diera en primera vuelta, pese a lo que se decía.

“Y no comprometerse a apoyarlo en segunda vuelta públicamente; solo deja preocupación. Aún más firmes en primera vuelta”, agregó en el post, el cual fue republicado por Marbelle, su excompañera de reality.