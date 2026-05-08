Paloma Valencia, Claudia López y el “puño” simbólico entre las dos: cada vez más cercanas

En medio del debate presidencial que realizó este jueves, 7 de mayo, el canal público Teleantioquia, se registró un momento que llamó la atención. Las candidatas Paloma Valencia y Claudia López se saludaron de una manera cercana.

Paloma Valencia: “Si necesitamos los votos de Claudia López para ganar, quiero los votos de Claudia”

Cuando finalizó la discusión entre los aspirantes a la Presidencia que se encontraban allí presentes, Valencia, ganadora de la Gran Consulta por Colombia, y la exalcaldesa de Bogotá se saludaron con un puño cerrado, sonrientes, un momento que quedó registrado en algunos lentes a los que les llamó la atención ese episodio.

Se trata de un saludo por el que se le ha conocido a Valencia en medio de la campaña presidencial de 2026 con personas cercanas, pues su estrategia ha sido la de “sumar”.

En entrevista con Vicky Dávila en SEMANA, Paloma Valencia dijo que recibiría a los electores de Claudia López. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

En la entrevista que entregó Valencia a Vicky Dávila en SEMANA, la periodista le preguntó si recibiría a Claudia López en su campaña en un eventual paso a la segunda vuelta, a lo que la senadora del Centro Democrático contestó que lo haría.

“Yo no creo que ella vaya a aterrizar en mi campaña… Yo la verdad creo que esa es una pregunta que uno no se tiene que contestar sino hasta que le suceda. Yo creo que lo que nosotros necesitamos hoy en día es entender que la gente tiene que darse cuenta de que en una continuidad del Gobierno Petro no sirve, y que si necesitamos los votos de Claudia para ganar, yo quiero los electores de Claudia”, aseguró Valencia.

Además, la periodista le preguntó si es verdad que desde la campaña de Valencia estarían conversando con López y su esposa, la senadora Angélica Lozano. La candidata del Centro Democrático negó que esté adelantando esas conversaciones, pero reconoció que es “muy amiga de Angélica Lozano”. “Siempre hablo con ella”, agregó.

Sobre Claudia López, Valencia dijo que tienen una buena relación: “Es una mujer con la que yo compartí cuatro años en el Congreso, claro que tengo una amistad con ella, como tengo amistad con toda la gente con la que me he relacionado”, mencionó.

Valencia reconoció que es "amiga" de Claudia López. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

La candidata de la Gran Consulta por Colombia dijo que tiene “amigos” en todos los sectores, incluso en el Pacto Histórico.

Valencia dijo que los electores de López serían distintos, pero aclaró que buscaría a los ciudadanos más allá de los candidatos. “Yo tengo petristas arrepentidos votando por mí y aspiro a los electores de Petro”, agregó la candidata del Centro Democrático.