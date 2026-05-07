El presidente Gustavo Petro se refirió este jueves, 7 de mayo, al caso del periodista Mateo Pérez, quien de acuerdo con algunas versiones fue asesinado.

Periodista Mateo Pérez, que buscaba informar sobre crisis humanitaria en Briceño, Antioquia, fue asesinado, pero su cuerpo no ha podido ser recuperado

El mandatario, a través de su cuenta de X, no confirmó la muerte del joven comunicador, expresando que ordenó su búsqueda.

“Señora periodista, nada indica por ahora lo que usted dice. La Fuerza Pública hace lo propio y lo busca. En la zona operan todos los grupos en conflicto, no solo uno, con ningun ohay cese al fuego”, expresó.

Y agregó: “No predetermine ni prejuicie,apenas exista información oficial se entregará a la ciudadanía”.

La información sobre la presunta muerte del periodista la dio en su momento William Londoño, secretario de Gobierno de ese municipio, en diálogo con SEMANA.

Según las primeras versiones, los hechos materia de investigación se registraron en la noche del martes, en una zona ubicada a 90 minutos de recorrido en carro desde el casco urbano, luego de que el periodista se dirigiera hacia la vereda El Palmichal, omitiendo todas las alertas de seguridad que le dieron desde la Alcaldía y desde las Juntas de Acción Comunal de esa población.

Gobernación de Antioquia lanza alerta para ubicar al periodista Mateo Pérez Rueda, Defensoría del Pueblo y Flip temen lo peor. Imagen tomada de las redes sociales del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Foto: Colprensa

El funcionario manifestó: “Nosotros actualmente no hemos encontrado el cuerpo, pero sí nos han dicho algunas fuentes que sí lo asesinaron en la tarde-noche de ayer; no nos han permitido el ingreso a la zona”.

Además indicó: “Se les informó a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal, advirtieron no estar de acuerdo por las condiciones de seguridad y dijeron que no se hacían responsables”.

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A su turno, el ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, afirmó sobre ese caso: “En este momento la información que tenemos es que está desaparecido y estamos haciendo todo lo necesario para ubicarlo y traerlo nuevamente al seno de su hogar”.