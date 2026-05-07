Jóvenes de 32 departamentos y cinco países llegan a Bogotá para encuentro de liderazgo impulsado por el expresidente Duque y María Juliana Ruíz

Cerca de 150 jóvenes líderes de Colombia y América Latina participan desde este jueves en una nueva edición del GoodCamp, el encuentro organizado por la plataforma Dreamers & Makers de la Fundación Innovación para el Desarrollo (I+D), creada por el expresidente Iván Duque y María Juliana Ruiz.

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Iván Duque y Fundación I+D Foto: I+D

El evento se desarrolla a las afueras de Bogotá y reúne a representantes de los 32 departamentos del país y de cinco naciones de la región.

Durante cuatro días, los participantes harán parte de jornadas de formación, mentorías, cocreación y actividades de fortalecimiento de liderazgo enfocadas en innovación social, emprendimiento con propósito y desarrollo de iniciativas con impacto territorial.

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anzamiento del primer Bootcamp de Dreamers & Makers organizado por la Fundacion I+D Fundación para el Desarrollo. inaugurado por el expresidente de Colombia Iván Duque Foto Johan Toro Foto: Johan Toro / Semana

El encuentro marca la tercera generación de Dreamers & Makers, programa que nació en 2024 como una aceleradora de liderazgo juvenil y que hoy busca consolidarse como una red regional de innovadores sociales.

Según la Fundación I+D, el proceso ha vinculado a cerca de 400 jóvenes líderes que impulsan proyectos sociales, culturales, ambientales y tecnológicos en distintas regiones del país y América Latina.

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Fundación Innovación para el desarrollo: i+D Foto: Cortesia Fundación

En esta edición, por primera vez participan jóvenes provenientes de Ecuador, Panamá, República Dominicana, Venezuela y Perú, en lo que la organización calificó como el inicio de la internacionalización de la comunidad Dreamers & Makers.

Durante la apertura del GoodCamp, Duque aseguró que el propósito del programa es cerrar las brechas de acceso a oportunidades para jóvenes con potencial de liderazgo. “Cuando existe talento, pero no oportunidades, las sociedades pierden uno de sus activos más valiosos”, afirmó el exmandatario ante los participantes.

Fundación Innovación para el desarrollo: i+D Foto: Cortesia Fundación

I+D explicó que la plataforma ofrece a la fundación herramientas como formación en liderazgo, inglés, mentorías, experiencias internacionales y conexiones estratégicas para fortalecer proyectos de impacto social.

El programa está dirigido a jóvenes entre 18 y 25 años vinculados a iniciativas de emprendimiento social, sostenibilidad y valor público.

Fundación Innovación para el Desarrollo Foto: Fundación Innovación para el Desarrollo

Dreamers & Makers hace parte de las iniciativas de la Fundación Innovación para el Desarrollo, centro de pensamiento creado por Duque y María Juliana Ruiz en 2023 para promover liderazgo juvenil, innovación y desarrollo sostenible en Colombia y América Latina.