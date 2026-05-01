Claudia López, en campaña, ataca a Iván Duque, pero lo condecoró antes de dejar la Presidencia

La exalcaldesa de Bogotá y candidata presidencial, Claudia López, atacó al expresidente Iván Duque, en medio de una entrevista con Juanpis González, el personaje satírico interpretado por el comediante Alejandro Riaño.

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En medio de la entrevista transmitida este jueves, 30 de abril, la aspirante presidencial se volvió a referir al estallido social durante el Gobierno Duque y criticó el actuar del mandatario frente a la represión de la protesta en Bogotá.

“Fue el peor día de mi vida. 13 personas asesinadas. Eso fue una masacre de miembros de la Policía contra jóvenes de Bogotá. Y yo denuncié a la policía, denuncié al presidente, a todo el mundo”, señaló López.

La candidata se mostró en contra del uso de la fuerza por parte de las autoridades en medio de los hechos y señaló que está es “para que nos proteja, no para que mate a los jóvenes que protestan”.

Al ser cuestionada sobre su papel como alcaldesa para la época y su responsabilidad, López señaló que “la Policía está bajo el mando de Duque, que fue y se disfrazó de policía y se fue para un CAI”.

La críticas de la hoy aspirante a la Casa de Nariño llegan pese a que la entonces alcaldesa condecoró al presidente Duque después del estallido social con la Orden Civil al Mérito Ciudad de Bogotá, en el grado de Gran Cruz Extraordinaria, la cual se le entrega a personas y entidades que se destacan por su servicio, compromiso y contribución a la convivencia, paz y desarrollo de la ciudad.

“Esta orden civil al mérito es la distinción de más alto nivel que la ciudad de Bogotá ofrece. Usted es bogotano, es el presidente más joven que ha tenido Colombia en su historia. Y hoy, en nuestros 484 años, le deja la mayor inversión que le va a cambiar la vida a millones de personas”, dijo en su momento.

En otro momento, López también hizo una comparación de los Gobiernos de los presidentes Iván Duque y Gustavo Petro, destacando que el primero le había girado más renta básica a más familias en pobreza en Bogotá.

“Puede ser que nos resultó más propobreza el expresidente Duque que el presidente Gustavo Petro, eso no tiene mucho tiene sentido”, señaló la alcaldesa en otra intervención destacando la labor del exmandatario.