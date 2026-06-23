La seguridad vuelve al centro de la política de gobierno: Gómez Amín anticipa alianza continental en el mandato de De La Espriella

Aún no se ha posesionado el presidente electo Abelardo De La Espriella, pero ya comienzan a perfilarse las principales banderas que marcarán su administración. Una de ellas, según dejó entrever Mauricio Gómez Amín, será la seguridad.

El escrutinio en Colombia 2026 toma forma: ya fueron aprobados cinco territorios clave y los votos en el exterior

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Gómez Amín aseguró que “la seguridad de Colombia volverá a ser prioridad” con la llegada del nuevo gobierno, y anticipó que el país hará parte de una “gran alianza continental” para enfrentar a las organizaciones criminales que operan dentro y fuera de las fronteras nacionales.

El dirigente político sostuvo que, desde el primer día de la administración de De La Espriella, se impulsará una estrategia basada en una mayor cooperación internacional para combatir fenómenos como el narcotráfico, el crimen organizado transnacional y las estructuras delincuenciales que han ampliado su presencia en varias regiones del país.

Bogotá sigue respaldando a De La Espriella: al cierre del escrutinio el presidente electo sumó 401 votos más en una ciudad con tradición progresista

El Debate Yesid Lancheros, director de Semana, entrevista al senador Mauricio Gómez Amín. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

“Más cooperación internacional, más protección para los ciudadanos y más herramientas para enfrentar a quienes amenazan la tranquilidad de los colombianos”, escribió Gómez Amín.

El dirigente cerró su mensaje con una frase que se ha convertido en uno de los lemas recurrentes del sector político que respalda al mandatario electo: “La Patria Milagro está en marcha”.