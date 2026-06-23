Bogotá sigue respaldando a De La Espriella: al cierre del escrutinio el presidente electo sumó 401 votos más en una ciudad con tradición progresista

Con la culminación oficial del escrutinio municipal de la segunda vuelta presidencial en Bogotá, las autoridades electorales consolidaron los resultados definitivos de la jornada en la capital del país, dejando ajustes frente a las cifras reportadas inicialmente durante el preconteo.

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Según quedó registrado en las actas, una vez concluyó la revisión realizada por los jueces de la República, el candidato Abelardo de la Espriella obtuvo 401 votos más de los que le habían sido contabilizados inicialmente, mientras que su contendor, Iván Cepeda, registró una disminución de 535 votos.

La información coincide con el acta de escrutinio municipal expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, en la que se certifican los resultados finales para Bogotá. De acuerdo con el documento, Cepeda obtuvo 2.234.979 votos en la ciudad, mientras que De la Espriella alcanzó 1.933.644 sufragios.

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Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda. Foto: SEMANA

El acta señala además que el total de votos depositados para los dos candidatos fue de 4.168.623. A esa cifra se suman 91.586 votos en blanco, para un total de 4.260.209 votos válidos. También fueron contabilizados 31.452 votos nulos y 1.487 tarjetas no marcadas, para un total general de 4.293.148 sufragios.

Mientras el preconteo tiene un carácter informativo y no vinculante, el escrutinio constituye la etapa oficial en la que las comisiones escrutadoras verifican las actas de mesa, resuelven reclamaciones y consolidan los resultados que posteriormente sirven de base para la declaratoria de elección.