Misión Observadora de la UE envía duro mensaje a Gustavo Petro por desinformar sobre las elecciones

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea cuestionó este martes los constantes señalamientos del presidente Gustavo Petro sobre un supuesto fraude en las elecciones presidenciales del pasado domingo, en las que resultó vencedor Abelardo De La Espriella.

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El pronunciamiento se produjo luego de que el mandatario insistiera en denunciar presuntas irregularidades en el proceso electoral, una postura que ya había adoptado durante la primera vuelta, cuyos resultados incluso llegó a poner en duda.

“Si usted me pregunta si el presidente Petro puede estar desinformando, participando en la ceremonia de la desinformación, es posible que lo esté haciendo”, afirmó Esteban González Pons, jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea.

El diplomático también expresó su sorpresa por las denuncias formuladas desde la Casa de Nariño. “Sigue sorprendiéndonos que el presidente denuncie irregularidades que no denuncian los candidatos”, señaló. Además, recordó que “el presidente de la República debe cumplir con su misión como presidente de la República, pero me parece ocioso recordarlo, él no es un candidato”.

González Pons destacó la fortaleza institucional del país tras el seguimiento realizado por la misión europea a las elecciones legislativas y a las dos vueltas presidenciales. “De esta experiencia destaco la solidez de la democracia colombiana, apoyada en instituciones independientes y en un fuerte compromiso con el Estado de derecho. La polarización no ha sido ni debe ser una causa de su debilitamiento”, sostuvo.

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En la misma línea, la misión concluyó que “la Registraduría organizó la elección de manera transparente y eficaz y con gran independencia, a pesar de los retos logísticos y de seguridad en ciertas zonas del país”.

Las declaraciones se conocen pocas horas después de que la Registraduría informara que el escrutinio coincidió en un 99,997 % con los resultados del preconteo, ratificando así la victoria de Abelardo De La Espriella sobre Iván Cepeda.