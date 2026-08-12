María Fernanda Cabal: “No permitan que Petro se vuele”

La exsenadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, encendió las redes sociales por una declaración que emitió sobre la solicitud que le hizo el expresidente Gustavo Petro al Senado: aprobar un viaje de un año al exterior.

“No permitan que Petro se vuele. Aquí debe estar respondiendo”, comentó Cabal.

Como se recordará, Petro le anunció a la mesa directiva del Senado que quiere salir de Colombia para atender asuntos personales. Y la norma le exige que en su primer año de exmandatario debe pedir este tipo de autorizaciones.

La interpretación de María Fernanda Cabal es que Petro podría esquivar las posibles deudas que tendría en un futuro con la justicia, pues avanzan varias investigaciones en su contra en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

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La plenaria del Senado de la República deberá definir en sus próximas sesiones la solicitud del expresidente Gustavo Petro. Tradicionalmente, a los exmandatarios que hacen el requerimiento se les ha aprobado la medida.