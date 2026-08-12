Arnaud Francois Gerard, nuevo director de la Aeronáutica Civil

El Gobierno de Abelardo De La Espriella ya firmó el decreto que confirmó a Arnaud Francois Gerard Penent D’Izarn Benavides como director de la Aeronáutica Civil.

Él es un coronel retirado de la Fuerza Aérea Colombiana, piloto y administrador aeronáutico. Tiene amplia experiencia en el sector y fue subdirector general de la entidad entre 2018 y 2021.

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En el decreto se lee: “Nombrar con carácter ordinario, a partir de la fecha, al señor Arnaud Francois Gerard Penent D’Izarn Benavides, en el empleo de director general, código 0015, grado 24, de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil”.

El coronel retirado llega a una entidad con múltiples retos, reclamos y advertencias de posibles irregularidades que habrían ocurrido durante la administración de Gustavo Petro.