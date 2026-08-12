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Arnaud Francois Gerard, nuevo director de la Aeronáutica Civil

Abelardo De La Espriella oficializó el nombramiento a través de un decreto que firmó su Gobierno este 11 de agosto.

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Redacción Semana
12 de agosto de 2026 a las 7:17 a. m.
Hay novedades en la Aeronáutica Civil.
Hay novedades en la Aeronáutica Civil. Foto: Tomada de la cuenta en Facebook: Aeronáutica Civil de Colombia.

El Gobierno de Abelardo De La Espriella ya firmó el decreto que confirmó a Arnaud Francois Gerard Penent D’Izarn Benavides como director de la Aeronáutica Civil.

Él es un coronel retirado de la Fuerza Aérea Colombiana, piloto y administrador aeronáutico. Tiene amplia experiencia en el sector y fue subdirector general de la entidad entre 2018 y 2021.

Abelardo De La Espriella.
Abelardo De La Espriella oficializa a David Tamayo como director de la UNGRD

En el decreto se lee: “Nombrar con carácter ordinario, a partir de la fecha, al señor Arnaud Francois Gerard Penent D’Izarn Benavides, en el empleo de director general, código 0015, grado 24, de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil”.

El coronel retirado llega a una entidad con múltiples retos, reclamos y advertencias de posibles irregularidades que habrían ocurrido durante la administración de Gustavo Petro.