Gabriela Muñoz apareció con fotos en la playa y dejó llamativas palabras en medio de polémica por Aerocivil: “Elijo mi revolución”

Gabriela Muñoz, la joven que ha estado en el ojo del huracán junto a su familia por el poder que tendrían al interior de la Aeronáutica Civil (Aerocivil), volvió a enviar un mensaje en las últimas horas.
En esta oportunidad, utilizó su cuenta de X para publicar unas fotos en lo que parece ser una playa, pero lo que más llamó la atención fueron las palabras que utilizó.
“Nos quieren llenos de odio y perdiendo la capacidad de contemplar la vida”, comenzó diciendo.
Muñoz afirmó que ella elegía su revolución y su paz, así como abrazar a quienes la aman y no permitir que el “ruido” le arrebate su esencia.
Nos quieren llenos de odio y perdiendo la capacidad de contemplar la vida.— Gabriela Muñoz Olaya (@gabymunozz_) August 8, 2026
Yo elijo mi revolución y es cuidar mi paz, abrazar a quienes me aman y no permitir que el ruido me robe mi esencia.
Gracias a las personas que siempre encuentran la forma de recordarme que el amor también… pic.twitter.com/fMyLREP5n4
“Gracias a las personas que siempre encuentran la forma de recordarme que el amor también es una forma de resistir. Y gracias al mar, que siempre me devuelve a mí”, agregó.
Este mensaje se da un día después de la posesión de Abelardo De La Espriella y después de que se conociera que la Procuraduría General de la Nación tiene en la mira a la familia Muñoz.
Hace unos días, SEMANA conoció que sobre los hermanos Gabriela y Santiago Muñoz hay cinco procesos disciplinarios activos que tratan de determinar si habrían cometido alguna falta en las funciones que les fueron asignadas tras su aterrizaje a la Aerocivil.
De hecho, este medio confirmó que en contra de ellos dos hay una investigación en particular por presunta indebida participación en política, por el uso que le habrían dado a sus redes sociales para difundir publicidad política en plena campaña electoral.
Además, Gabriela también tiene otra investigación por las presuntas irregularidades en las que habría incurrido sobre nombramiento, aprobación de convenios y adiciones presupuestales, y hasta el futuro de algunos contratos.
Pese a todo esto, ella siempre ha negado cualquier actuación fuera de la ley y ha reiterado que está en total disposición para responder ante las autoridades y esclarecer estas situaciones de las que se le acusan.