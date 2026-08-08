Gabriela Muñoz apareció con fotos en la playa y dejó llamativas palabras en medio de polémica por Aerocivil: “Elijo mi revolución”

Gabriela Muñoz, la joven que ha estado en el ojo del huracán junto a su familia por el poder que tendrían al interior de la Aeronáutica Civil (Aerocivil), volvió a enviar un mensaje en las últimas horas.

“Con mucho amor”: Gabriela Muñoz reapareció con emotiva despedida a Petro tras polémica por la Aerocivil

En esta oportunidad, utilizó su cuenta de X para publicar unas fotos en lo que parece ser una playa, pero lo que más llamó la atención fueron las palabras que utilizó.

“Nos quieren llenos de odio y perdiendo la capacidad de contemplar la vida”, comenzó diciendo.

Muñoz afirmó que ella elegía su revolución y su paz, así como abrazar a quienes la aman y no permitir que el “ruido” le arrebate su esencia.

“Gracias a las personas que siempre encuentran la forma de recordarme que el amor también es una forma de resistir. Y gracias al mar, que siempre me devuelve a mí”, agregó.

Este mensaje se da un día después de la posesión de Abelardo De La Espriella y después de que se conociera que la Procuraduría General de la Nación tiene en la mira a la familia Muñoz.

“Mi silencio no fue una renuncia. Nos volveremos a encontrar”: Gabriela Muñoz reaparece en video tras polémicas revelaciones de Aerocivil

Hace unos días, SEMANA conoció que sobre los hermanos Gabriela y Santiago Muñoz hay cinco procesos disciplinarios activos que tratan de determinar si habrían cometido alguna falta en las funciones que les fueron asignadas tras su aterrizaje a la Aerocivil.

De hecho, este medio confirmó que en contra de ellos dos hay una investigación en particular por presunta indebida participación en política, por el uso que le habrían dado a sus redes sociales para difundir publicidad política en plena campaña electoral.

Gabriela Muñoz y Aerocivil. Foto: Instagram Gabriela Muñoz

Además, Gabriela también tiene otra investigación por las presuntas irregularidades en las que habría incurrido sobre nombramiento, aprobación de convenios y adiciones presupuestales, y hasta el futuro de algunos contratos.

Pese a todo esto, ella siempre ha negado cualquier actuación fuera de la ley y ha reiterado que está en total disposición para responder ante las autoridades y esclarecer estas situaciones de las que se le acusan.