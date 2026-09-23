Un nuevo caso de asesinato se registró en la madrugada de este 23 de septiembre en la localidad de Ciudad Bolívar, exactamente en el sector de Arborizadora Baja, en el sur de la capital colombiana.
De acuerdo con las primeras informaciones, los vecinos habrían escuchado varias detonaciones de arma de fuego y, cuando se acercaron a la zona, pudieron evidenciar dos cuerpos tirados en la vía.
El oficial de Guarnición Metropolitana de Bogotá, teniente coronel Ricardo Chávez, se refirió al caso. El uniformado aseguró que las mujeres tenían 33 y 45 años.
“Se presenta un hecho en donde lamentablemente pierden la vida dos mujeres. Estamos con la Policía Judicial haciendo la trazabilidad de las cámaras para determinar si estas personas pudiesen ser residentes del sector o cuáles fueron las circunstancias que rodearon este lamentable hecho”, indicó el uniformado.
Hasta el momento se desconoce quiénes fueron los autores materiales de los hechos que llevaron a las mujeres a perder la vida en esta zona. Aún no se sabe si residían en las inmediaciones del lugar o si estaban allí de visita. Se espera que en las próximas horas se obtenga un informe detallado de la situación por parte de las autoridades.
Ciudad Bolívar es una de las localidades de la capital en donde más hechos de orden público se registran a diario. De hecho, hace algunos días, un hombre murió en medio de un procedimiento policial.
Las primeras informaciones apuntan a que el sujeto se encontraba en medio de una riña y que los agentes lo neutralizaron con un arma tipo taser. Fue llevado a la estación y allí, horas después, presentó complicaciones de salud; luego fue trasladado a una clínica, en donde finalmente fue declarado como fallecido hacia las 7:00 p. m.