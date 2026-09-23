Un nuevo caso de asesinato se registró en la madrugada de este 23 de septiembre en la localidad de Ciudad Bolívar, exactamente en el sector de Arborizadora Baja, en el sur de la capital colombiana.

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De acuerdo con las primeras informaciones, los vecinos habrían escuchado varias detonaciones de arma de fuego y, cuando se acercaron a la zona, pudieron evidenciar dos cuerpos tirados en la vía.

Dos mujeres, de 33 y 45 años, fueron asesinadas en la madrugada de este 23 de septiembre en el sector de Arborizadora Baja, en Ciudad Bolívar, Bogotá. Foto: Colprensa

El oficial de Guarnición Metropolitana de Bogotá, teniente coronel Ricardo Chávez, se refirió al caso. El uniformado aseguró que las mujeres tenían 33 y 45 años.

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“Se presenta un hecho en donde lamentablemente pierden la vida dos mujeres. Estamos con la Policía Judicial haciendo la trazabilidad de las cámaras para determinar si estas personas pudiesen ser residentes del sector o cuáles fueron las circunstancias que rodearon este lamentable hecho”, indicó el uniformado.

Las autoridades investigan el asesinato de dos mujeres cuyos cuerpos fueron encontrados en una vía de Arborizadora Baja, luego de que vecinos reportaran varias detonaciones. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Hasta el momento se desconoce quiénes fueron los autores materiales de los hechos que llevaron a las mujeres a perder la vida en esta zona. Aún no se sabe si residían en las inmediaciones del lugar o si estaban allí de visita. Se espera que en las próximas horas se obtenga un informe detallado de la situación por parte de las autoridades.

Ciudad Bolívar es una de las localidades de la capital en donde más hechos de orden público se registran a diario. De hecho, hace algunos días, un hombre murió en medio de un procedimiento policial.

La Policía Judicial adelanta la revisión de cámaras de seguridad para establecer las circunstancias en las que fueron asesinadas dos mujeres en el sur de Bogotá. Foto: Secretaría de Seguridad Bogotá / API

Las primeras informaciones apuntan a que el sujeto se encontraba en medio de una riña y que los agentes lo neutralizaron con un arma tipo taser. Fue llevado a la estación y allí, horas después, presentó complicaciones de salud; luego fue trasladado a una clínica, en donde finalmente fue declarado como fallecido hacia las 7:00 p. m.