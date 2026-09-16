Una situación de aguas residuales en las calles de Ciudad Bolívar encendió las alertas de los habitantes del sector.

De acuerdo con un reporte conocido este miércoles 16 de septiembre, varias alcantarillas estarían tapaderas.

Además, el desbordamiento de las aguas estría generando malos olores, que preocupan especialmente por la afectación sobre niños y adultos mayores.

Autoridades hicieron macabro hallazgo en una alcantarilla de Ciudad Bolívar

Aguas residuales y malos olores generan preocupación en Ciudad Bolívar

El problema de las aguas residuales y los malos olores ya ha sido denunciado anteriormente en Ciudad Bolívar.

En enero de 2026, habitantes del barrio Nueva Colombia reportaron ante CityTV el desbordamiento de aguas negras y afectaciones en viviendas.

El nuevo caso, reportado este 16 de septiembre, está relacionado con alcantarillas tapadas y aguas residuales que estarían llegando a las calles, generando malos olores y preocupación entre los residentes.

La comunidad pide atención frente al problema del alcantarillado y una solución que permita evitar que las aguas continúen acumulándose en el sector.

Aunque el olor desagradable es una de las principales molestias para los residentes, no es la única.

La exposición a aguas residuales puede representar un riesgo para la salud y favorecer enfermedades gastrointestinales, especialmente si existe contacto con agua contaminada. Foto: Getty Images

La preocupación también está relacionada con las condiciones sanitarias que se producen cuando las aguas residuales circulan por los espacios por donde transitan las personas.

De hecho, el diagnóstico de salud de Ciudad Bolívar elaborado por la Secretaría Distrital de Salud identifica precisamente el manejo inadecuado de residuos, la contaminación de fuentes hídricas y las condiciones ambientales.

Estos son problemas que pueden incidir en la salud de la población de la localidad.

Allí se mencionan infecciones respiratorias, enfermedades cutáneas y gastrointestinales, con una afectación particularmente relevante en menores de cinco años, personas mayores de 60 años y quienes tienen enfermedades respiratorias preexistentes.

El desbordamiento de aguas residuales por alcantarillas tapadas genera malos olores y preocupación entre los habitantes de Ciudad Bolívar. Foto: Getty Images

¿Qué dicen las autoridades sanitarias sobre los malos olores?

El Ministerio de Salud ha estudiado los posibles efectos de la exposición a olores ofensivos.

Su documento técnico advierte que el impacto depende de la sustancia, su concentración, el tiempo de exposición y las condiciones de cada población.

Así, la exposición a determinados contaminantes y las condiciones ambientales asociadas a residuos y aguas contaminadas pueden representar un problema de salud pública que requiere vigilancia.

Policía dio detalles del ataque sicarial que dejó a una persona muerta en Ciudad Bolívar

Mientras se establece el origen y alcance de la situación, es importante evitar el contacto directo con aguas residuales y mantener a los niños alejados de las zonas donde se encuentren acumuladas.

Si una persona presenta síntomas después de una exposición, especialmente dificultad para respirar, irritación intensa, vómito, diarrea u otros signos de enfermedad, debe buscar atención médica.