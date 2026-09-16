“Conocía de la ilegalidad de la orden”: Fiscalía al general Mejía, por liberar a presunto narco en el Cauca

La Fiscalía General de la Nación reveló parte del proceso judicial que construyó en contra del general Federico Mejía, quien ordenó —según el entre acusador— liberar a un presunto narcotraficante en el departamento del Cauca el 31 de enero del 2024.

En medio de la audiencia judicial, en donde se le imputaron los delitos de prevaricato, favorecimiento, y falsedad en documento público, la fiscal del caso indicó que el general era consciente de lo que hacía.

“Resulta razonablemente inferir que frente al delito de prevaricato por acción el imputado conocía la manifiesta ilegalidad de la orden impartida, así como la ausencia de facultades legales para disponer de la devolución del capturado y se encontraba en proceso de judicialización”, señaló la fiscal.

En medio de la audiencia, el magistrado del Tribunal a la cabeza del proceso confirmó que el Ministerio de Defensa y la Fiscalía se declararon víctimas de las actuaciones del general Mejía.

El caso fue revelado por SEMANA, que presentó documentos sobre las actuaciones desplegadas por el general para impedir la judicialización del presunto narco por parte de la Fiscalía General de la Nación.

El caso inició el 31 de enero de 2024, cuando unidades contra el narcotráfico detuvieron a un sujeto que se movilizaba, al parecer, en una motocicleta y transportaba 4,5 kilos de lo que sería pasta base de cocaína.

Al notar la sustancia sospechosa, militares, experimentados en temas de narcotráfico, y previa orden de la Fiscalía, capturaron al presunto traficante de cocaína.

De inmediato se puso en marcha una operación militar para sacar al capturado de la vereda El Diamante hacia la base militar de Popayán, en el Cauca. En el procedimiento se utilizaron helicópteros y personal altamente entrenado.

La situación se comenzó a enredar cuando los militares llegaron a la base militar. Según consta en una denuncia en la Fiscalía, un coronel contra el narcotráfico denunció que el entonces comandante del Comando Específico del Cauca, el general Federico Mejía, le ordenó que tenía que regresar al capturado a la vereda El Diamante y además con los 4,5 kilos de pasta base de cocaína.