Por muerte del menor Kevin Arley Acosta, piden investigar por homicidio culposo al exministro Guillermo Alfonso Jaramillo

La muerte del pequeño Kevín Arley Acosta, que indignó al país luego que el expresidente Gustavo Petro y su ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, culparan a la mamá del menor y violaran la reserva de su historia clínica, ahora vive un duro pulso en los tribunales donde las víctimas solicitan investigar por homicidio culposo a Jaramillo.

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Así se dio a conocer desde la oficina del exministro y abogado Wilson Ruiz, que está al frente del proceso, y afirmaron que “no se trata de una discusión económica ni de una negociación entre partes. Se trata de la vida de un niño y del derecho de su familia a conocer la verdad y obtener justicia. Por esa razón, la representación de las víctimas continuará adelante con las actuaciones judiciales y de investigación correspondientes”.

“En el marco de esas actuaciones, ya se habrían compulsado copias al presidente Gustavo Petro por la posible comisión de homicidio culposo, en relación con su posición de garante frente a la puesta en marcha de la política de salud y las presuntas deficiencias que habrían incidido en los hechos que terminaron con la vida de estas personas”, informaron desde la oficina de abogados de Wilson Ruiz.

En la fallida diligencia de conciliación sucedió algo particular y muy alineado con la revictimización que ha sido recurrente por parte del exministro Jaranillo contra la familia del menor que murió por falta de atención.

El exministro Jaramillo no se presentó personalmente a la audiencia y, en su lugar, remitió un oficio en el que manifestó que no era su intención conciliar.

Para la representación de las víctimas, “este mecanismo resulta cuestionable, pues la fórmula utilizada para plantear su posición no está prevista en la ley como una forma de comparecer personalmente a una audiencia de conciliación”.

De fondo, así como el exministro no tiene disposición de conciliar, los representantes de las víctimas tampoco y así lo dejaron claro: “nunca se ha contemplado negociar ni conciliar sobre la vida de un niño. La vida de Kevin Arley Acosta no es negociable”.

La solicitud busca que el despacho conozca estas actuaciones y tenga en cuenta la posible conexidad entre los hechos que son objeto del proceso contra el exministro Guillermo Alfonso Jaramillo y las investigaciones que actualmente adelanta la Fiscalía.

La oficina de abogados del exministro Wilson Ruiz reiteró su respaldo a la familia de Kevin Acosta y señaló que la vida de un niño no se negocia, no se concilia y no puede reducirse a una discusión entre partes. La familia continuará utilizando las herramientas jurídicas disponibles para que se conozca la verdad y se establezcan las responsabilidades correspondientes.

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