Abogado de la familia de Kevin Acosta reacciona a entrevista de SEMANA con el oncólogo que lo atendió por última vez

El oncólogo y hematólogo pediatra Nelson Ramírez Plazas, quien atendió por última vez a Kevin Acosta, el niño de 7 años que murió por hemofilia y cuyo caso motivó una investigación contra Gustavo Petro y la Nueva EPS, habló con SEMANA.

Habla el oncólogo que atendió por última vez al niño Kevin Acosta, muerto por hemofilia porque la Nueva EPS le negó medicamentos: La Fiscalía lo investiga; él cree que es un error

Al respecto, se pronunció el abogado de la familia de Kevin, quien señaló que las declaraciones del médico respaldan las investigaciones que han llevado a cabo los abogados.

El abogado Wilson Ruiz dijo que el oncólogo “aseguró que el niño llevaba desde noviembre de 2025 sin recibir el preciado medicamento que necesitaba para tratar su hemofilia y así seguir con vida”.

“En enero ordenó de urgencia el emicizumab, pero según su testimonio, la Nueva EPS nunca, escúchelo bien, nunca autorizó el tratamiento correspondiente”.

“Esas declaraciones respaldan la línea que hemos venido sosteniendo desde la oficina de abogados como representantes de las víctimas y además aportan elementos a la investigación de la Fiscalía para establecer dónde se produjo la posible negligencia, quién tenía la obligación de garantizar ese tratamiento y además qué relación tuvo esa omisión con la muerte del menor Kevin”, dijo Ruiz.

Una nueva declaración médica aporta elementos clave al caso de Kevin Arley Acosta y respalda la necesidad de establecer si hubo negligencia en la entrega del medicamento que necesitaba.



La Fiscalía debe determinar responsabilidades y el proceso no puede seguir dilatándose. La… pic.twitter.com/O59BgTG3P4 — Wilson Ruiz Orejuela (@WilsonRuizO) September 5, 2026

El abogado aprovechó para hacer un llamado a la Fiscalía General de la Nación para agilizar el proceso y evitar que siga dilatándose.

“Hago un llamado desde ya, respetuoso pero firme: este proceso no puede seguir dilatándose. Señores Fiscalía General de la Nación, ya se han programado dos audiencias de imputación y ambas han sido aplazadas por distintas circunstancias, de modo que la familia del menor lleva demasiado tiempo esperando una respuesta pronta y oportuna”, aseveró.

Kevin Arley Acosta Pico, un menor de siete años, murió el 13 de febrero de 2026 luego de sufrir un accidente mientras se desplazaba en bicicleta.

Sin embargo, detrás del fatal desenlace existía una condición de salud de especial gravedad: el niño padecía hemofilia y, después de la caída, presentó una hemorragia que no pudo ser controlada.

El menor falleció el viernes 13 de febrero en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital La Misericordia, en Bogotá. Foto: Nueva EPS / API

De acuerdo con los antecedentes registrados en su historia clínica, llevaba varios meses sin recibir el medicamento requerido para el tratamiento de esta enfermedad.

En enero de 2026, el menor fue valorado por primera y única vez por el oncólogo y hematólogo pediátrico Nelson Ramírez Plazas.

Durante esa consulta, el especialista consideró prioritario iniciar el tratamiento con emicizumab y ordenó su suministro con carácter urgente.