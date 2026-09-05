Hallan a 47 menores, algunos de 9 años, en un establecimiento donde presuntamente consumían licor, en Bogotá

Un operativo de la Policía en el barrio La Magdalena, en la localidad de Teusaquillo, dejó al descubierto una situación que encendió las alarmas de las autoridades. Un total de 47 menores de edad, entre los 9 y los 17 años, fueron encontrados dentro de un establecimiento abierto al público donde, según el reporte oficial, se estaría permitiendo el consumo de bebidas alcohólicas.

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La intervención fue adelantada por uniformados de la Seccional de Protección y Servicios Especiales, quienes venían haciendo seguimiento a convocatorias que circulaban en redes sociales. La información permitió identificar el lugar y desplegar un operativo para verificar lo que estaba ocurriendo en su interior.

Cuando los policías ingresaron, encontraron a los menores presuntamente consumiendo cerveza, aguardiente, ron y whisky. Uno de ellos estaba, según las autoridades, en aparente estado avanzado de embriaguez.

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Bares y discotecas que operan como sindicatos prestan servicios a menores de edad en Bogotá. Foto: Composición Semana/ Getty Images

El hallazgo fue más allá de las bebidas alcohólicas. Durante el procedimiento también fueron encontradas sustancias estupefacientes, armas cortopunzantes y derivados del tabaco, elementos que quedaron registrados durante la intervención adelantada por las autoridades.

Pero hay otro elemento que preocupa a la Policía: el establecimiento ya tenía antecedentes. De acuerdo con las verificaciones realizadas durante el operativo, sus administradores habrían recurrido al cambio de razón social para intentar evadir los controles de las autoridades y continuar funcionando pese a las medidas que ya habían sido impuestas.

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Foto: Secretaría de Gobierno

La Policía estableció que el lugar registra cuatro cierres previos por comportamientos contrarios a la convivencia, en aplicación de la Ley 1801 de 2016, correspondiente al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Es decir, el operativo no se realizó en un establecimiento sin antecedentes. Las autoridades ya habían intervenido el sitio en cuatro oportunidades y, pese a ello, este habría continuado funcionando bajo nuevas denominaciones.

Foto: Secretaría de Gobierno

El procedimiento fue realizado de manera conjunta con la Alcaldía Local de Teusaquillo y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Los 47 menores quedaron a disposición del ICBF, que deberá adelantar las actuaciones correspondientes para el restablecimiento de sus derechos y determinar las medidas de protección que sean necesarias.

Entre tanto, contra el establecimiento se impuso una nueva medida correctiva: la suspensión temporal de la actividad durante diez días.