Presunto ladrón capturado en Bogotá sorprendió a la Policía: llevaba objeto inesperado en su chaleco antibalas

Un intento de fleteo registrado en la localidad de Barrios Unidos terminó con un presunto delincuente herido y capturado, tras la oportuna reacción de la víctima y la activación de un ‘Plan candado’ por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá.

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El hecho involucró a cuatro hombres que se movilizaban en dos motocicletas e interceptaron a un ciudadano que llevaba consigo una elevada suma de dinero en moneda extranjera.

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La víctima del atraco, un oficial en uso de buen retiro de la Policía Nacional, reaccionó utilizando su arma de fuego de propiedad e impactó a uno de los asaltantes en una de sus piernas, lo que impidió la consumación del robo.

‘Plan candado’, incautaciones y hallazgo peculiar

Tras la alerta del tiroteo, las patrullas del sector desplegaron un operativo relámpago que permitió la interceptación y captura de uno de los sospechosos en el área. El dinero fue recuperado en su totalidad por las autoridades.

Según detalló el teniente coronel Ricardo Chávez Camargo, comandante operativo de Seguridad Ciudadana No. 1. El procedimiento dejó los siguientes elementos materiales incautados:

Armamento: Una pistola calibre 9 milímetros en poder del implicado.

Una pistola calibre 9 milímetros en poder del implicado. Protección y elementos alusivos: El capturado vestía un chaleco balístico al momento de los hechos. Al realizar la revisión minuciosa de la prenda de protección, los uniformados hallaron en su interior una imagen alusiva a la ‘Santa Muerte’, utilizada aparentemente como amuleto o protección religiosa.

Ni la imagen de la 'Santa Muerte' en su chaleco balístico pudo protegerlo.



Presuntamente salió a cometer un hurto a un ciudadano que transportaba una alta suma de dinero. En segundos, la Policía activó el Plan Candado en #BarriosUnidos y logró capturarlo. pic.twitter.com/y0EmTQrcbq — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) September 4, 2026

Antecedentes del capturado

El hombre detenido, de 46 años de edad, fue remitido inicialmente bajo custodia a un centro asistencial para recibir atención médica por la herida de bala recibida en la extremidad inferior.

Al verificar sus datos en el sistema de antecedentes judiciales, las autoridades confirmaron que registra anotaciones previas por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y hurto calificado y agravado. Tanto el procesado como el arma incautada y la motocicleta decomisada fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a denunciar de manera oportuna cualquier hecho sospechoso a través de la línea de emergencia 123.