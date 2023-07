Impresionante video: en dos motos, tres ladrones interceptaron a una pareja en Cali y le robaron todo

El hecho ha causado indignación entre la comunidad, que no ha dudado en opinar en redes al respecto. “La Buitrera a esa hora, la sacaron barata”; “impresionante el nivel de delincuencia que hay en esta ciudad”; “ahora salen Jorge Iván Ospina y Jimmy Dranguet a decir que no den papaya, que eso es culpa de ellos por salir tan temprano a trabajar. Ciudad sin ley”; “Jorge Iván Ospina, mira esto es lo que has dejado en nuestra ciudad, el peor alcalde de Colombia”; “pobre mi Cali”. Han sido algunos de los comentarios rechazando el hecho y criticando la gestión del alcalde en materia de seguridad.