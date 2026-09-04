Messi y Cristiano Ronaldo podrían jugar juntos: la noticia que ilusiona al mundo del fútbol

Este viernes, 4 de septiembre de 2026, una de las noticias deportivas más importantes en Argentina es el partido de despedida de Carlos Tévez. Aunque el Apache no juega profesionalmente desde 2021, y ya ejerció como DT, hasta ahora tendría su juego para decir adiós.

¡SE VIENE LA DESPEDIDA DE CARLITOS! Tévez tendrá su partido despedida en La Bombonera y la fecha estimada es el 19 de diciembre. Entre los jugadores que serán invitados... ¡LEO MESSI Y CRISTANO RONALDO!



ℹ️ @EmilianoRaddi



📺 #SCNgith | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/LyV0DvuVhg — SportsCenter (@SC_ESPN) September 5, 2026

El fútbol argentino a los pies de Lionel Messi: particular homenaje en todos los partidos y todas las categorías

Revelan que la fecha más tentativa para el partido de despedida de Tévez sería el próximo 19 de diciembre en el estadio Alberto José Armando, más conocido como La Bombonera, donde juega Boca Juniors.

Ahora bien, la prensa en Argentina también detalla que Tévez tiene pensado invitar a Lionel Messi y a Cristiano Ronaldo a ese partido de despedida en Buenos Aires. Eso agiganta la posibilidad de que la pulga y el luso jueguen juntos por primera vez en una cancha de fútbol.

“Tévez va a invitar a Messi y a Cristiano a su partido desdepida”

Quien entregó la información fue el periodista Germán García Grova por medio de su cuenta de X. La ilusión creció, pues siempre se ha visto a Messi y a Cristiano Ronaldo como rivales, más no como compañeros.

🚨Leo Messi y Cristiano Ronaldo serán invitados a la despedida de Carlos Alberto Tévez



📌Será en Diciembre en La Bombonera



👉¿Jugarán en el mismo equipo L10 y CR7? pic.twitter.com/7pfBRLeqId — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) September 4, 2026

Incluso, en numerosas oportunidades se les ha indagado a los dos sobre la posibilidad de jugar juntos. Como no ha existido algo tangible, el tema se ha quedado apenas en un sueño para los amantes del fútbol.

¿Por qué Carlos Tévez va a invitar a Messi y a Cristiano Ronaldo? Porque el Apache es uno de los pocos futbolistas que se puede jactar de haber jugado con los dos futbolistas más importantes de los últimos 20 años.

Tévez compartió con Lionel Messi en la selección argentina, mientras que con Cristiano Ronaldo hizo historia en Manchester United. A decir verdad, la carrera de Carlos fue destacada, tanto por sus desempeños en el terreno de juego, como por los futbolistas con los que jugó y lo que consiguió.

Imagen de mayo de 2009, cuando Carlos Tévez y Cristiano Ronaldo jugaban juntos en Manchester United. Foto: Getty Images.

Mundial Sudáfrica 2010: Carlos Tévez y Lionel Messi jugaban juntos para la selección Argentina. Foto: Getty Images.

Al Ittihad vs. Al Nassr de Cristiano Ronaldo: canal y hora para el debut de Richard Ríos en Arabia Saudita

Resta esperar si Cristiano y Messi aceptarán la invitación de Tévez. Sin embargo, ya hay un revuelo absoluto en las redes sociales, ante la mínima posibilidad que se abrió de que los astros compartan camiseta.

Todo esto se da en medio de la recta final de las carreras de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Con 39 y 41 años, respectivamente, ambos juegan las últimas temporadas con sus clubes.

De hecho, fue noticia en las últimas horas la renuncia de Messi a la selección Argentina, mientras que Cristiano Ronaldo no ha dado un paso al costado en Portugal, pero sí anunció que el Mundial 2026 fue el último de su carrera.