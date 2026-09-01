Así será la vida de Lionel Messi después de su retiro de la selección argentina: familia, fortuna y negocios marcarán su nueva etapa

Durante más de dos décadas, Lionel Andrés Messi Cuccittini estuvo ligado a la camiseta de la selección argentina. Desde su debut en 2005 hasta su último partido en la final del Mundial 2026, el astro supo brillar como nunca pero también vivió algunos de sus momentos más duros. Ahora, a los 39 años, decidió cerrar ese capítulo y comenzar una etapa muy dura para los fanáticos de su fútbol: la previa al retiro.

Lionel Messi anuncia su retiro de la selección: escribió dolorosa carta que retumba en Argentina

La decisión llegó tras jugar su tercera definición en el máximo torneo del deporte, en la que cayó frente a España. Su despedida deja atrás una trayectoria de 207 partidos y 125 goles, registros que lo convierten en el mejor jugador de la historia de su combinado nacional.

“Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento”, escribió a través de una carta compartida en sus redes. Sin embargo, este cierre significa que la leyenda podrá enfocarse en otras facetas.

Su familia

“Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil”, redactó en su despedida. Y es que fuera de las canchas, una de las constantes en la vida de Messi ha sido su familia. Está casado con Antonela Roccuzzo, a quien conocía desde su infancia en Rosario y con quien se reencontró cuando ambos ya tenían la mayoría de edad. La pareja se casó en 2017 y tiene tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro.

Los tres niños crecieron acompañando las diferentes etapas profesionales de su padre, desde Barcelona hasta París y posteriormente Miami. Desde 2023, la familia reside en Florida, después de que Messi se incorporara a la franquicia de David Beckham. Sus hijos también han tenido contacto con el fútbol en Estados Unidos y forman parte del entorno de la academia juvenil del club.

Lionel Messi, Antonela Rocuzzo y sus tres hijos Thiago, Mateo y Ciro. Foto: Tomada de Instagram @antonelaroccuzzo

Para Messi también es fundamental la compañía de su madre, Celia Cuccittini, quien, a pesar de vivir en Rosario, Argentina, visita frecuentemente al astro, además, suelen conversar al terminar los partidos sin importar dónde estén. Adicionalmente, tras el duro golpe que significó el fallecimiento de su padre y mentor, Jorge Messi, la figura de Celia es indispensable en la vida de Leo.

Una vida en Fort Lauderdale

Desde su llegada al Inter Miami, Messi estableció su residencia familiar en Fort Lauderdale, Florida, ubicada a 48 km de Miami, en donde vive junto a Antonela y sus tres hijos en una propiedad ubicada en la exclusiva comunidad de Bay Colony. La familia compró la vivienda por alrededor de 10,7 millones de dólares, según datos del medio argentino La Nación.

La privacidad es uno de los aspectos que más pesaron en la elección del lugar. La mansión tiene 974 metros cuadrados cubiertos y está construida sobre un terreno de 1.765 metros cuadrados, en una calle sin salida y con 50 metros de costa, dentro de un barrio privado y altamente vigilado.

En el interior, la amplitud y la iluminación son protagonistas. La casa dispone de nueve baños completos, un toilette y ocho suites, entre ellas dos habitaciones VIP. La más grande es la master suite, con 148 metros cuadrados, uno de los espacios principales de esta propiedad frente al mar.

Ese es ahora el escenario cotidiano de Messi, uno que parece idílico para una familia que ya no tendrá que viajar por todo el continente, sino que se establecerá con tranquilidad en Estados Unidos.

La casa donde vive Messi fue construida en 1988. Foto: Compass

Su patrimonio

El talento de Messi fue directamente proporcional a la fortuna que ha construido. Forbes estima que Messi tiene un patrimonio neto de 1.100 millones de dólares y calcula que, a lo largo de su carrera, ha generado alrededor de 1.800 millones de dólares entre ingresos deportivos y comerciales, antes de impuestos y honorarios de agentes.

Pero su capital no se limita a las canchas. Con el paso de los años el argentino ha construido un portafolio de negocios que abarca sectores como la hotelería, bienes raíces, tecnología y entretenimiento.

En el sector hotelero aparece MiM Hotels, una cadena de hoteles de lujo gestionada por el grupo Meliá, con presencia en España y Andorra. A este negocio se suma el Edificio Rostower, un vehículo de inversión inmobiliaria que administra torres de oficinas, complejos residenciales y propiedades comerciales en Argentina, Estados Unidos y Europa.

La expansión empresarial también alcanza el mundo de la tecnología y el deporte, participando en Play Time Sports-Tech Hold, una firma dedicada a inversiones de riesgo en startups relacionadas con tecnología, medios y entretenimiento deportivo a nivel global.

En el terreno de los contenidos, el futbolista fundó 525 Rosario, una productora dedicada a la producción de cine, televisión, eventos deportivos en vivo, documentales sin guion y contenido publicitario de marca.

A este entramado se suman sus vínculos con franquicias deportivas. Es socio de Luis Suárez en el proyecto del Deportivo LSM, equipo que actualmente juega en la tercera división del fútbol uruguayo. Adicionalmente, se hizo dueño del UE Cornellà, equipo de quinta división española, con el que espera tener un rol empresarial y buscará hacerlo un cuadro respetado en la pirámide del fútbol ibérico.

Lionel Messi y Luis Suárez han hecho una sociedad que traspasa los goles y las asistencias. Ambos son socios del equipo Deportivo LSM. Foto: Getty Images

En Inter hasta 2028

Aunque Messi se despidió de Argentina, su carrera tendrá un cierre en la MLS. En Inter Miami renovó su contrato hasta el final de la temporada 2028, siendo la figura absoluta de su equipo y de la competición.

De acuerdo con la Asociación de Jugadores de la MLS en 2026, su contrato contempla un salario base anual de 25 millones de dólares y una compensación garantizada de 28,33 millones. Esa cifra incluye el salario y los bonos garantizados contemplados en el acuerdo.

El contrato deportivo, sin embargo, representa solamente una parte de los ingresos del argentino. Forbes calculó que sus ganancias para lo que le queda de carrera estarán en aproximadamente 140 millones de dólares cada año, sumando sus ingresos dentro y fuera de la cancha.

Así, aunque su historia con Argentina llega a su final, todavía tiene varios años por delante en el fútbol de clubes. Su futuro inmediato estará en la liga norteamericana, donde continuará jugando junto a sus amigos Suárez y De Paul, además de compartir camerino con estrellas como Casemiro en la cancha y el “Kily” González como entrenador.