Anne Hathaway eligió un diseño de Silvia Tcherassi y llevó la moda colombiana a ‘CBS Mornings’

La moda colombiana continúa encontrando espacio en los escenarios internacionales. Esta vez, la protagonista es Anne Hathaway, actriz ganadora del Óscar, quien eligió un diseño de la barranquillera Silvia Tcherassi para su participación en CBS Mornings, el programa de televisión estadounidense al que asistió para hablar de Verity, su más reciente estreno cinematográfico.

Hathaway lució el vestido Anya, una pieza de la colección de la diseñadora colombiana que combina una tonalidad verde azulada con una textura aterciopelada y una silueta asimétrica.

El diseño, de líneas fluidas y carácter sofisticado, se convirtió en uno de los elementos destacados de su aparición televisiva mientras la actriz conversaba sobre la adaptación cinematográfica de la novela homónima de Colleen Hoover.

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Silvia Tcherassi ha vestido a actrices de Hollywood este 2026, como Anne Hathaway y Catherine Zeta-Jones. Foto: Disney via Getty Images

Verity, un thriller entre la literatura y el misterio

La visita a CBS Mornings tuvo como propósito promocionar Verity, película dirigida por Michael Showalter y protagonizada por Hathaway junto a Dakota Johnson y Josh Hartnett. La producción adapta el exitoso libro de suspenso psicológico de Colleen Hoover y llegó a los cines el 2 de octubre de 2026.

La historia sigue a Lowen Ashleigh, una escritora que atraviesa dificultades profesionales y recibe la oportunidad de terminar una serie literaria de Verity Crawford, una autora reconocida que ha quedado incapacitada tras un accidente.

Para realizar el trabajo, Lowen se instala en la casa de la familia Crawford, donde encuentra un manuscrito con revelaciones inquietantes sobre el pasado de Verity y su relación con su esposo, Jeremy.

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‘Verity’, la película de Anne Hathaway y Dakota Johnson. Foto: Cortesía

A medida que avanza en la lectura, la escritora empieza a cuestionar la veracidad de lo que descubre. La trama explora los límites entre la ficción y la realidad, la manipulación y la obsesión, y plantea interrogantes sobre cuánto puede ocultarse detrás de una historia aparentemente familiar.

Hathaway interpreta a Verity Crawford, un personaje que se aparta de algunos de los papeles más conocidos de su carrera y que la sitúa en el centro de una narración marcada por secretos e incertidumbre. La película cuenta con la producción de Amazon MGM Studios y forma parte de las adaptaciones recientes de la obra de Hoover para la pantalla.

La aparición televisiva se produjo durante el tercer embarazo de Hathaway. La actriz anunció que esperaba su tercer hijo el 19 de junio de 2026, mediante una publicación en su cuenta de Instagram.

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Silvia Tcherassi en Hollywood

Durante octubre, otras actrices reconocidas también han aparecido en público con prendas de Silvia Tcherassi, una diseñadora colombiana que ha construido una trayectoria internacional desde sus raíces en Barranquilla.

Silvia Tcherassi ha vestido a actrices de Hollywood, como Linda Cardellini. Foto: Disney via Getty Images

Linda Cardellini, nominada al Emmy, lució la chaqueta Rebeca y el pantalón Moad, ambos en azul marino, durante una presentación en Londres relacionada con Crystal Lake.

La actriz participó en una proyección especial y una sesión de preguntas y respuestas previas al lanzamiento de la serie, en la que interpreta a Pamela Voorhees. La producción, una precuela de la franquicia de terror Viernes 13, llegó a Sky y NOW en el Reino Unido e Irlanda el 19 de octubre.

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Catherine Zeta-Jones fue vista con el enterizo Ligia de Silvia Tcherassi, en tono marrón, a las afueras de los estudios de ABC en Nueva York, mientras promocionaba su nueva serie, ‘Kill Jackie’. Foto: Getty Images-Silvia Tcherassi

Catherine Zeta-Jones también fue vista con el enterizo Ligia, en tono marrón, a las afueras de los estudios de ABC en Nueva York, mientras promocionaba su nueva serie, Kill Jackie. La actriz, ganadora del Óscar y del premio Tony, se sumó así a las figuras internacionales que han elegido piezas de la creadora colombiana para sus apariciones públicas.

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Jessica Chastain ha sido vestida por Silvia Tcherassi. Foto: Disney via Getty Images

Jessica Chastain llevó el vestido Birdy, en negro, a su llegada a Jimmy Kimmel Live! en Los Ángeles. La actriz ganadora del Óscar acudió al programa para promocionar Other Mommy, su nueva película.