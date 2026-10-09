Histórica visita de Felipe VI y Letizia a Ceuta en medio de la crisis migratoria a la isla

La agenda de Felipe VI y la reina Letizia tendrá una parada excepcional en octubre. Los monarcas españoles viajarán a Ceuta y Melilla los días 13 y 14 de octubre en una visita oficial que los llevará a dos de los territorios más sensibles de España en el norte de África. El recorrido tendrá un componente histórico para el territorio.

Ceuta, situada en la costa norteafricana y fronteriza con Marruecos, ocupa un lugar particular en la geografía política española. Desde siempre ha sido un tema conflictivo para africanos y europeos, que en más de una ocasión se han disputado ese territorio. Sin embargo, en las últimas semanas la ciudad se ha llevado los titulares porque está viviendo las consecuencias de una crisis migratoria que durante el verano puso bajo presión sus servicios y recursos de atención.

El viaje de los reyes incluirá reuniones con las autoridades, encuentros con representantes de la sociedad civil y una visita a un centro educativo. También contempla un acto de homenaje a las personas que murieron en el mar durante los intentos de entrada a territorio español registrados el 30 y el 31 de julio.

El hecho que convierte esta visita en un acontecimiento histórico será la decisión de Felipe VI y Letizia de pasar la noche en Ceuta. Tal como confirmó la Casa Real, será la primera vez en democracia que un jefe del Estado español pernocte en la ciudad. Los monarcas permanecerán aquí después de cumplir su agenda del martes 13 de octubre y viajarán a Melilla al día siguiente.

Otros monarcas como Alfonso XII, Alfonso XIII, Victoria Eugenia, Juan Carlos I y la reina Sofía visitaron Ceuta y Melilla, pero regresaron a la península o pasaron la noche en altamar, por ello hay tanta expectativa con esta visita de Felipe VI y Letizia.

La agenda comenzará al mediodía del martes 13 de octubre, con la recepción de los reyes en el Palacio de la Asamblea. Aquí se reunirán con las autoridades locales y recibirán la Llave de Oro de la Ciudad. Por la tarde visitarán el colegio público Vicente Aleixandre, que se caracteriza por la convivencia de distintas comunidades y confesiones religiosas.

La jornada concluirá con un encuentro con representantes de la sociedad ceutí, en el que está previsto que Felipe VI pronuncie unas palabras.

La crisis migratoria

A finales de julio, más de 11.000 personas cruzaron desde Marruecos hacia Ceuta, según los balances publicados por el gobierno de Pedro Sánchez, sin embargo, la BBC estima una cifra superior a los 70.000 marroquíes.

En los primeros días de octubre, las autoridades desalojaron asentamientos improvisados en playas donde se habían instalado miles de personas migrantes. Reuters informó que alrededor de 3.000 personas vivían en tiendas y refugios precarios en la playa de El Trampolín antes de la intervención policial. Posteriormente, los operativos trasladaron a los ocupantes a alojamientos temporales, mientras las autoridades gestionaban los casos y los posibles retornos a Marruecos.

La situación también tiene una dimensión diplomática. Marruecos mantiene una reclamación de soberanía sobre Ceuta y Melilla, y la relación entre ambos países ha estado atravesada por desacuerdos en materia fronteriza y migratoria. Además, el pueblo marroquí abiertamente menciona a través de panfletos en eventos masivos que las islas son de su dominio.