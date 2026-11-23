El paso de Anuel AA por Bogotá el pasado sábado 21 de noviembre de 2026 dejó una sensación de frustración,reclamos y disturbios entre miles de seguidores que se dieron cita en el escenario Vive Claro.

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Lo que se esperaba fuera una noche inolvidable bajo el sello Real Hasta la Muerte terminó convirtiéndose en una controversia en redes sociales, luego de que el artista puertorriqueño saliera tarde a escena, ofreciera un espectáculo de unos 50 minutos y abandonara el escenario sin despedirse, mientras el público reaccionaba con indignación.

Aunque el evento estaba contemplado para iniciar alrededor de las 9:00 p. m., Anuel AA apareció en tarima hacia las 11:30 p. m. Para entonces, los asistentes llevaban horas esperando un repertorio extenso que justificara el costo de las entradas, las cuales oscilaron entre $200.000 y $900.000 (sin incluir el valor por servicio), según la localidad.

Sin embargo, el show se extendió por menos de una hora y concluyó abruptamente. La corta duración del espectáculo y la falta de explicaciones desataron la molestia de parte del público en el recinto, donde se reportaron desmanes, incluido el lanzamiento de sillas y objetos hacia la tarima.

En redes, la inconformidad también se hizo sentir con duros cuestionamientos hacia el artista y la organización, encabezada por Iguana Producciones y AME Concerts.

A este escenario se sumó un antecedente inmediato: dos días antes del concierto en la capital, se había anunciado el aplazamiento de la presentación que Anuel AA tenía programada para el 22 de noviembre en el DAVIarena de Medellín, debido a ajustes en la agenda de su gira que se reprogramarán para 2027 (con plazo de devolución de entradas a través de Tuboleta hasta el 18 de diciembre de 2026).

Anuel anuncia a través de sus redes sociales que dará un show gratuito en Bogotá por los percances sucedidos en su nueva gira del “RHLM2”, opiniones? https://t.co/AKUEjttsMV — Migue | Conciertos Colombia (@Miguel_G_1_1) November 24, 2026

Tras la tormenta generada por lo ocurrido en Vive Claro, Anuel AA rompió el silencio en sus redes sociales para ofrecer disculpas y dar su explicación sobre los retrasos y el breve tiempo en escena. De acuerdo con su pronunciamiento, la situación obedeció a una falla interna de su equipo de trabajo.

El cantante aseguró que en su itinerario el evento figuraba bajo la dinámica de un festival y que le habían indicado que su salida a escena era a las 11:30 p. m., razón por la cual llegó a esa hora.

Asimismo, sostuvo que al llegar al recinto le transmitieron que todo estaba en orden y que debió bajarse de la tarima porque la Policía estaba próxima a detener la música y desconectar el sonido a la fuerza.

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“Para los que de verdad son mis fanáticos: cuando anuncie la gira de Real Hasta la Muerte 2, también les anunciaré un concierto gratuito para arreglar lo que pasó y hacer las cosas bien”.

Con esa promesa, el intérprete busca recuperar la relación con el público bogotano tras una noche que dejó más reclamos que celebración, a la espera de que se concreten las fechas y condiciones de ese anunciado espectáculo sin costo.