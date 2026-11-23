El cantante puertorriqueño Ricky Martin sorprendió con una confesión que hasta ahora había mantenido en privado. El artista recordó uno de los episodios más difíciles de su vida: una secuela por covid-19 que lo dejó inmovilizado durante 50 días, con graves dificultades para respirar y un deterioro físico que lo llevó a pensar que podía morir. En una conversación con el periodista Enrique Santos, en el programa de iHeartRadio en Miami, el intérprete de Livin’ la Vida Loca contó que enfrentó la enfermedad en casa y que, por temor a ser intubado, decidió no acudir a un hospital.

“Hace unos años me dio covid muy fuerte. No fui al hospital porque yo decía: ‘Me van a entubar y me van a matar’. Entonces me hospitalicé en mi casa y me vi muy mal. Esto lo estoy contando aquí por primera vez”, relató el artista, de 54 años, durante la entrevista publicada este 23 de noviembre de 2026. Su testimonio dejó al descubierto una faceta poco conocida de su vida, marcada por el temor, la incertidumbre y una recuperación mucho más larga de lo que habría imaginado.

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Ricky Martin es uno de los invitados clave al 5to Festival Cordillera, en septiembre de 2026. En el evento coincidirá con su colega ex Menudo, Draco. Foto: Getty Images

El cantante explicó que el cuadro fue tan severo que en varios momentos creyó que no sobreviviría. “Inclusive yo sentí que me venían a buscar en tres ocasiones”, aseguró, al recordar el miedo que experimentó mientras atravesaba la enfermedad. Aunque no precisó el año en el que se contagió ni detalló el tratamiento médico que recibió durante ese periodo, sus palabras dimensionaron la gravedad de los síntomas y el impacto que tuvo aquel episodio en su vida.

Uno de los detalles más impactantes de su relato fue el tiempo que permaneció prácticamente sin moverse. “Yo estuve 50 días horizontal, donde yo no podía ni ir al baño, en mi casa”, contó. La inmovilidad, la dificultad respiratoria y la pérdida de autonomía convirtieron la recuperación en una prueba física y emocional. El artista reconoció que, después de atravesar una situación de esa magnitud, comenzó a valorar de otra manera acciones que antes podían parecer rutinarias, como levantarse, sentarse, caminar o simplemente respirar sin dificultad.

La experiencia también tuvo consecuencias en su salud mental. Ricky Martin habló de la ansiedad clínica que, según explicó, se desarrolló durante los días que permaneció en cama. “Hay una cosa que se llama ansiedad clínica, que es una cosa bien poderosa, que a mí se me desarrolló un poco cuando estuve 50 días en cama”, manifestó. El cantante hizo una distinción entre la ansiedad cotidiana y los episodios que pueden convertirse en una condición que afecta profundamente el bienestar de una persona, y reconoció que tuvo que aprender a afrontar ese proceso sin perder la esperanza de recuperarse.

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El artista también habló del agradecimiento que siente por haber superado aquel momento. “Yo me levanto todas las mañanas y digo: ‘Gracias, gracias, gracias, estoy vivo, porque estoy respirando, porque yo estuve meses sin poder respirar’”, expresó. La enfermedad, que mantuvo en silencio durante años, le cambió la perspectiva sobre la vida, su familia, su carrera y la relación con las personas que encuentran en su música una compañía para atravesar momentos difíciles.

Ricky Martin. Foto: @alejandra.mar

La conversación no se limitó a aquel episodio de salud. Ricky Martin también habló de su presente emocional y de la manera en que ha aprendido a relacionarse con sus miedos y sus inseguridades. Reconoció que durante años tuvo temor de expresar lo que sentía, pero aseguró que hoy atraviesa una etapa en la que se permite vivir sus emociones con mayor libertad. “La vulnerabilidad también es buena. Es necesaria y es importante para que tú puedas estar expuesto a que entren emociones y que salgan emociones”, reflexionó.

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En la entrevista, que contó también con la participación de Dayanara Torres, el artista habló de su vida como padre y de las rutinas que mantiene con sus hijos. Reveló que comienza sus mañanas alrededor de las seis, prepara el desayuno y los acompaña en sus actividades escolares. También insistió en la importancia de preservar sus raíces puertorriqueñas y el español en su hogar, un aspecto que considera fundamental en la crianza de sus hijos.