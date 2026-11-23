Las patinetas eléctricas se han ido convirtiendo en Colombia en uno de los medios de transporte más preferidos por los ciudadanos. Cada vez se observa cómo en las distintas calles del país hay cientos de usuarios que optan por estas unidades que por un carro o una motocicleta.

La nueva ‘placa’ de las patinetas eléctricas: estos son los datos que deberán llevar en Colombia

De acuerdo con BBVA, las principales ventajas que ofrecen estos vehículos eléctricos livianos son:

No generan emisiones directas durante su uso.

Costos reducidos en comparación con vehículos de combustión.

Cuentan con un bajo mantenimiento mecánico.

Facilita la movilidad en espacios congestionados.

Permite almacenaje sencillo gracias a modelos plegables.

Aunque el auge de las patinetas eléctricas aún se encuentra en etapa de crecimiento, en Colombia ya existen múltiples medidas y sanciones que pueden imponer las autoridades a los conductores.

Una de las mayores incógnitas que tienen algunos de los usuarios es si en Colombia existe una normativa que los multe si llevan a un pasajero en una patineta eléctrica.

¿Existe una sanción por llevar un pasajero en una patineta eléctrica?

Por medio de la Ley 2486 del 16 de julio de 2025, se definieron las reglas para la circulación de los vehículos eléctricos livianos de movilidad personal urbana; algunas de ellas mencionan la edad mínima que es permitida para conducir estas unidades, así como los elementos reflectivos que cada conductor debe portar en horas de la noche.

Los conductores de estos vehículos pueden recibir comparendos si incumplen las disposiciones establecidas en el Código Nacional de Tránsito. Foto: Getty Images

La normativa también indica las numerosas multas que pueden recibir los conductores de las patinetas eléctricas cuando cometan una infracción.

Dentro de las sanciones, que están establecidas en el artículo 131 del Código Nacional de Tránsito, se encuentra una por llevar un pasajero en estos vehículos.

Cualquier ciudadano del país puede recibir una multa tipo G si llega a “transportar a más de una persona de manera simultánea en un vehículo eléctrico liviano de movilidad personal urbana”.

En ese caso, el infractor tendrá que pagar un valor de 6 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV).

No obstante, la ley indica que sí se puede llevar a un ocupante, siempre y cuando el vehículo esté especialmente diseñado para cumplir este propósito, así como las condiciones establecidas por el Ministerio de Transporte.