La revisión técnico-mecánica es uno de los trámites obligatorios que deben hacer los vehículos del país, al ser el mantenimiento que indica que una moto o un carro se encuentra en óptimas condiciones para ser conducido por las calles o vías del país.

Revisión técnico-mecánica: cómo verificar si un CDA es legal

De acuerdo con el Ministerio de Transporte, en esta inspección se revisan aspectos como:

Estado de la carrocería

Niveles de emisión de gases y elementos contaminantes

Funcionamiento del sistema mecánico

Funcionamiento del sistema eléctrico

Dirección

Suspensión

Estado de los frenos

Llantas

Vidrios

La entidad establece que cada uno de los vehículos debe pasar por este proceso durante un periodo establecido, ya que los componentes comienzan a sufrir un desgaste progresivo a través del uso diario, el paso del tiempo y las condiciones de la vía.

Los vehículos particulares nuevos ahora cuentan con un periodo de cinco años antes de enfrentar su primera revisión técnico-mecánica obligatoria. Foto: Creada con IA

A pesar de que estas reglas ya se encuentran establecidas en el Código Nacional de Tránsito, el Ministerio de Transporte informó sobre nuevos cambios que marcan un panorama diferente a la forma de realizar la revisión técnico-mecánica.

Los cambios en la revisión técnico-mecánica en Colombia

A través de la Circular Externa 20264000000427 del Ministerio de Transporte, del 18 de noviembre de 2026, los carros particulares (no motos) que se matricularon antes del 19 de mayo de 2023 tienen que hacer su primera revisión técnico-mecánica a partir del sexto año (6) desde la fecha que fue registrado.

Por su parte, aquellos vehículos que fueron matriculados desde el 19 de mayo de 2023 tienen que hacerla a partir del quinto año.

Esta modificación que impuso el Ministerio de Transporte provoca cambios para los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) como el RUNT, los cuales tienen que ajustar las reglas de validación del sistema de modo que no se les exija a los usuarios la primera revisión técnico-mecánica antes del plazo indicado.

“La Concesión RUNT deberá informar a esta Dirección, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la presente comunicación, los ajustes efectuados y la fecha de su puesta en producción”, explica la entidad en el comunicado.

La circular indica que estos cambios solamente son para los carros mencionados, por lo que no modifica las reglas para los vehículos nuevos de servicio público, ni de motocicletas y similares, ya que continúan rigiéndose por el artículo 52 de la Ley 769 de 2002.