Tener multas de tránsito pendientes puede convertirse en un problema que va mucho más allá de acumular intereses o recibir notificaciones de cobro. En Colombia, las autoridades cuentan con herramientas legales para recuperar el dinero adeudado y, en determinadas circunstancias, estas medidas pueden afectar los bienes del infractor, incluidos su vehículos.

Sin embargo, existe una diferencia importante que deben conocer los conductores: tener comparendos sin pagar no significa que un agente de tránsito pueda detener e inmovilizar automáticamente el vehículo por esa única razón durante un control en carreteras.

El artículo 140 de la Ley 769 de 2002, que regula el cobro coactivo de las multas, contemplaba inicialmente la posibilidad de inmovilizar el carro retener la licencia de conducción cuando transcurrieran 30 días sin pagar una sanción. No obstante, ese apartado fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-799 de 2003.

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Por esa razón, la deuda pendiente no constituye, por sí sola, una causal para llevar el vehículo a los patios. La inmovilización prevista en el artículo 125 del Código Nacional de Tránsito corresponde a los casos establecidos en la normativa por la comisión de infracciones, y no puede confundirse con un mecanismo automático para cobrar multas anteriores.

¿Pueden embargar el vehículo?

Aunque no pueden inmovilizarlo automáticamente por el simple hecho de tener una deuda, los organismos de tránsito sí pueden iniciar un proceso de cobro coactivo cuando existen obligaciones exigibles y se cumplen los requisitos legales.

En ese procedimiento pueden decretarse medidas cautelares, entre ellas el embargo de bienes del deudor. Esto incluye los vehículos que estén registrados a su nombre, además de otros activos como cuentas bancarias, inmuebles o una parte del salario, según las condiciones legales aplicables.

La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá explica que estas medidas buscan garantizar el pago de las obligaciones pendientes y que el embargo de un automotor se reporta ante el organismo de tránsito donde está matriculado.

Es importante aclarar que el embargo no significa que el vehículo deba dejar de circular. El Ministerio de Transporte ha explicado que esta medida afecta la disponibilidad jurídica del bien, por lo que puede impedir su venta o transferencia, pero no constituye por sí misma una orden de inmovilización.

La situación cambia cuando, además del embargo, existe una orden de secuestro y aprehensión del vehículo. En ese escenario, las autoridades competentes pueden adelantar el procedimiento para recuperar físicamente el vehículo y ponerlo a disposición de quien corresponda.

Por eso, los conductores que tengan multas pendientes deben consultar el estado de sus obligaciones y verificar si existe algún proceso de cobro o medida cautelar sobre sus bienes. Ignorar las notificaciones no elimina la deuda y puede permitir que el procedimiento avance hasta afectar su patrimonio.