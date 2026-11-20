Los vehículos con transmisión automática ofrecen comodidad al conducir, especialmente en medio del tráfico de las ciudades. Sin embargo, esa facilidad no significa que el consumo de combustible dependa exclusivamente del motor o de la tecnología del vehículo. La manera en que se acelera, se frena y se utilizan algunas funciones también puede influir en la cantidad de gasolina que termina gastando.

De acuerdo con el Departamento de Energía de Estados Unidos, los hábitos de conducción agresivos, como acelerar bruscamente, exceder los límites de velocidad y frenar de manera repentina, pueden reducir el rendimiento del combustible entre un 15 % y un 30 % en carretera, y entre un 10 % y un 40 % en condiciones de tráfico intermitente.

Por eso, adoptar algunas prácticas al volante puede ayudar a aprovechar mejor cada tanque de gasolina.

Una de las principales recomendaciones para mejorar el rendimiento es evitar las aceleraciones bruscas. Cuando el conductor pisa el acelerador a fondo, el motor debe trabajar con mayor intensidad y la transmisión puede reducir de marcha para entregar más potencia. En cambio, acelerar progresivamente permite que la caja automática gestione los cambios de manera más suave y evita exigir innecesariamente el motor.

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También es importante procurar una velocidad constante siempre que las condiciones de la vía lo permitan. Los cambios frecuentes de ritmo, especialmente cuando se acelera y frena repetidamente, pueden aumentar el consumo. En recorridos largos y seguros, el control de crucero puede ayudar a mantener una velocidad estable, siempre que el vehículo cuente con esta función y las condiciones de circulación permitan utilizarla.

Anticipar las frenadas es otro ha´bito que puede marcar la diferencia. Mantener una distancia prudente con el vehículo de adelante permite identificar semáforos, trancones y obstáculos con tiempo suficiente para levantar gradualmente el pie del acelerador. De esta manera, se evitan frenadas repentinas y posteriores aceleraciones que terminan exigiendo combustible adicional.

Algunos modelos también incorporan el modo ECO, una función diseñada para favorecer la eficiencia energética. Dependiendo del fabricante, puede modificar la respuesta del acelerador, el funcionamiento de la transmisión y otros sistemas del automóvil. Aunque no garantiza un ahorro específico, puede ayudar a conducir de una manera más eficiente.

El mantenimiento también tiene un papel importante. Circular con las llantas por debajo de la presión recomendada aumenta la resistencia al rodamiento y puede elevar el consumo de gasolina. Por eso, conviene revisar periódicamente la presión y ajustarla de acuerdo con los valores indicados por el fabricante, que suelen encontrarse en una etiqueta ubicada en el marco de la puerta o en el manual del vehículo.

Otro aspecto que deben considerar los conductores es evitar mantener el motor encendido durante periodos prolongados cuando el automóvil permanece detenido. Si el vehículo cuenta con un sistema de apagado y encendido automático, puede aprovechar esta función siguiendo las recomendaciones del fabricante.

Finalmente, es importante aclarar que cambiar la transmisión a N (Neutro) mientras el vehículo está en movimiento no es una técnica recomendable para ahorrar combustible. Esta práctica reduce el control sobre el automotor y puede generar situaciones de riesgo, especialmente durante los descensos. Lo adecuado es mantener la transmisión en D (Drive) y permitir que el sistema gestione las relaciones de marcha.

El consumo de gasolina también depende de factores como el peso transportado, el estado mecánico, el tráfico, la topografía y el uso del aire acondicionado. Por eso, los resultados de estos hábitos pueden variar entre modelos y condiciones de conducción.