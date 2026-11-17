Millones de colombianos tanquean a diario sus vehículos con la confianza de recibir combustible de calidad y la cantidad exacta por la que pagan. Sin embargo, comprobarlo no es tan sencillo. Para hacerlo se requieren diferentes pruebas y controles técnicos.

Con el propósito de ofrecer mayores garantías a sus consumidores, Terpel puso en marcha su iniciativa de Combustible Verificado Terpel, un sello que confirma que la gasolina y el diésel que se comercializa en sus estaciones cumplen con todos los estándares de calidad y medida exacta. “Con este programa buscamos ofrecer a los clientes una garantía adicional de transparencia y respaldar nuestro compromiso permanente con la excelencia operativa”, explicaron desde la compañía.

La operación de Combustible Verificado Terpel está a cargo de Icontec, entidad independiente que, mediante evaluaciones periódicas y acompañamiento técnico, valida el cumplimiento de los estándares establecidos por el programa. Para ello, utiliza equipos calibrados y procedimientos estandarizados con los que, a la fecha, ha evaluado más de 1.500 estaciones de servicio en todo el país.

Una de las principales pruebas consiste en verificar la precisión de los surtidores de combustible, con el propósito de asegurar la exactitud metrológica y la consistencia en el suministro de la gasolina o el diésel. Al mismo tiempo, las muestras son sometidas a inspecciones visuales para verificar que conserven características como el color, brillo, transparencia y limpieza.

El programa, además, inspecciona a fondo los tanques de almacenamiento para detectar posibles acumulaciones asociadas a infiltraciones, condensación de agua o deficiencias en el mantenimiento que puedan afectar al consumidor final. A ello se suman las pruebas de control de densidad, del octanaje de las gasolinas, el cetanaje del diésel y el contenido de biocombustible.

El programa busca no solo ampliar el número de estaciones verificadas e identificadas con el Sello Azul, sino consolidar una cultura de excelencia operativa y mejora continua. Foto: Terpel - API

“Más allá del cumplimiento normativo, estas prácticas fortalecen la transparencia de la operación, promueven la mejora continua en las estaciones de servicio y consolidan la confianza de los usuarios en cada proceso de abastecimiento”, detallaron desde la organización.

Más calidad para los usuarios

Este sello funciona como una señal visible para que el cliente pueda identificar que la estación de servicio Terpel cumple con los controles de calidad y cantidad en el combustible que suministran. Para los usuarios, significa tener la certeza de que los resultados no provienen únicamente de controles internos, sino que están respaldados por una entidad externa con amplio reconocimiento y trayectoria en procesos de certificación.

“La verificación de Icontec representa una garantía adicional de confianza y transparencia para los consumidores, al ser un organismo independiente y ampliamente reconocido en Colombia como referente en evaluación de la calidad. Su participación aporta objetividad y credibilidad al proceso de verificación”, subrayaron desde Terpel.

No obstante, más allá de los indicadores de cumplimiento, estos resultados se traducen en mayores niveles de confianza para los consumidores, una operación más eficiente para los distribuidores y una mayor certeza de que los combustibles comercializados conservan las características que respaldan el desempeño, la protección y la eficiencia de los motores.

La operación de Combustible Verificado Terpel está a cargo de Icontec, entidad independiente que, mediante evaluaciones periódicas y acompañamiento técnico, valida el cumplimiento de los estándares establecidos por el programa. Foto: Terpel - API

En el corto plazo, el programa Combustible Verificado Terpel tiene como objetivo avanzar hacia la verificación del ciento por ciento de la red de estaciones de servicio Terpel, promoviendo estándares cada vez más altos de calidad y transparencia en la comercialización de combustibles.

De igual manera, la otra prioridad fundamental del programa será garantizar la permanencia y sostenibilidad de las certificaciones otorgadas, mediante un esquema de seguimiento continuo y evaluaciones periódicas que permitan verificar el cumplimiento constante de los requisitos.

“El programa busca no solo ampliar el número de estaciones verificadas e identificadas con el Sello Azul, sino consolidar una cultura de excelencia operativa y mejora continua que genere valor tanto para los consumidores como para la red de estaciones de servicio Terpel”, concluyeron desde la organización.

*Contenido elaborado con el apoyo de Terpel.