Esta es la compañía que transforma grandes ideas en producciones de alto nivel en Colombia

EdePro fue fundada en 2020 por Juan Carlos Velandia Chegwin, consolidando una trayectoria de 15 años en agencias de publicidad del grupo británico WPP en el país y casi dos décadas de aprendizaje en televisión e internet en Colombia, Francia y España durante los años 90 y 2000. Frente a la emergencia global, que generó una altísima demanda de transmisiones a distancia —entendiendo que la exigencia requería un nivel de respuesta técnica que prácticamente no existía en el país y consolidándose rápidamente como una consultora de producción audiovisual de referencia internacional—, la compañía supo articular requerimientos desde Oriente, Europa y Estados Unidos, aprovechando la mejor infraestructura técnica de la región, hasta transformarse en lo que es hoy: una consultora de producción audiovisual de referencia.

“Nosotros recibimos el fruto de habernos preparado, de haber estudiado, de haber importado a Colombia los mejores equipos existentes en el mercado y estar listos para enfrentar una necesidad global”, explica la dirección. Entre sus recursos tecnológicos, EdePro cuenta con la única pantalla LED de 1.8 pitch mm en Colombia, considerada una de las mejores de Latinoamérica por su definición. Su infraestructura incluye servidores y codificadores de hardware con tecnología broadcast, adquiridos bajo la premisa explícita de ser colaborativos con el entorno sostenible necesario en este mundo evolutivo.

Juan Carlos Velandia Chegwin, director de EdePro. Foto: Archivo www.equipodeproduccion.com

EdePro cuenta con un equipo de técnicos e ingenieros altamente especializados que han direccionado a más de cien colaboradores en los montajes de mayor infraestructura, aportando al sector una amplísima oferta de trabajo y capacitación. Todos en la organización son productores que crean, planean y ejecutan con altísimo contenido creativo para dar soporte a sus tres pilares principales: creatividad, implementación tecnológica y producción de misión crítica.

Hoy, el modelo de negocio se centra en dos frentes fundamentales. Por un lado, contar con el mejor hardware disponible que permita garantizar la mayor estabilidad posible mediante estrictos métodos de redundancia aprendidos de los referentes norteamericanos y europeos. De otro lado, implementar de manera prudente herramientas avanzadas de inteligencia artificial para la interpretación de idiomas en los eventos en vivo, así como sistemas de memoria y procesamiento que ofrecen la máxima data aprovechable para las marcas durante el cubrimiento de un evento.

Luego de los primeros años de trabajo, la compañía ha ratificado que su labor va mucho más allá de transmitir un evento. Desde el requerimiento inicial, clientes de sectores tan diversos como medios de comunicación, industrias de consumo masivo, laboratorios farmacéuticos y agencias de publicidad encuentran un diferencial único en el acompañamiento detallado de cada experiencia. Claramente, no son una empresa que se limita a alquilar equipos; son un equipo que disfruta investigando y trayendo la mejor tecnología del mundo para cumplir los sueños y necesidades de cada involucrado.

Para Juan Velandia y su equipo, la actualización constante es parte del trabajo diario. Todos los días se aprende algo nuevo, buscando siempre maneras de mejorar y crecer junto a sus clientes en cada escenario del país y el mundo, demostrando que la verdadera excelencia de ejecución siempre debe marchar de la mano de la innovación responsable y la conciencia ambiental, en beneficio de las futuras generaciones.

*Contenido elaborado con el apoyo de Edepro