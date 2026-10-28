Producción de tejas de acero en Colombia creció 41% en 2025

El incremento de la actividad edificadora en Colombia ha dinamizado la demanda de insumos para la construcción. Durante 2025, el área licenciada para edificación en el país creció un 6,1 % frente al año anterior, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) analizados por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).
En este escenario, la firma colombiana Merkatejas procesó 10.960 toneladas de acero prepintado, lo que representó un aumento del 41 % con respecto a 2024 y un volumen equivalente a cerca de cuatro millones de metros cuadrados de material transformado.
La compañía también anunció una inversión estimada de $ 1.500 millones en maquinaria de perfilado y troquelado, además del desarrollo de una nueva sede productiva. La firma inició en 2015 su integración productiva e importación directa de acero, registrando entre 2020 y 2025 un crecimiento compuesto anual cercano al 28 % en ventas.
Actualmente, la mayor parte de su demanda se concentra en Bogotá y Boyacá. De cara a 2027, la compañía proyecta aumentar un 10 % su volumen de producción y evalúa la incursión en mercados de países vecinos con un portafolio de cubiertas libre de asbesto.