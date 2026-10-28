La inteligencia artificial impulsó el comercio mundial en 2026 pese a los aranceles y los conflictos geopolíticos, según DHL

El desarrollo de infraestructuras para la inteligencia artificial (IA) se convirtió en uno de los principales motores del comercio mundial durante 2026, en medio del aumento de los aranceles y las tensiones geopolíticas. Así lo señala la edición de octubre del “DHL Globalization Tracker”, elaborado por DHL y la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York.

Según el informe, el comercio mundial de mercancías creció más rápido en el primer semestre de 2026 que en cualquier otro semestre de los últimos 15 años, salvo el repunte excepcional registrado después de la pandemia de la COVID-19. La demanda de semiconductores, equipos de transmisión de datos y otros productos necesarios para desarrollar infraestructuras de IA contribuyó a esta tendencia.

De acuerdo con un análisis de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los productos relacionados con la inteligencia artificial representaron el 42 % del crecimiento del comercio de mercancías en 2025. Durante el primer trimestre de 2026, esa proporción aumentó al 76 %.

“Lo más destacado en el comercio mundial ahora mismo es la IA, no los aranceles”, dijo John Pearson, director general de DHL Express.

El documento también examinó los efectos de la guerra en Irán y las restricciones comerciales estadounidenses. Aunque el conflicto y el cierre del estrecho de Ormuz afectaron rutas marítimas, las consecuencias se concentraron principalmente en las economías dependientes de ese corredor. En los primeros cinco meses de 2026, el volumen comercial cayó un 37 % en Arabia Saudí y un 7 % en Emiratos Árabes Unidos frente al mismo periodo de 2025.

Pese a estas perturbaciones, las perspectivas comerciales mejoraron. El informe proyecta que el comercio mundial de bienes crecerá un promedio anual del 3,4 % hasta 2029, por encima del 2,7 % registrado durante la década anterior.

Por regiones, Asia Oriental y el Pacífico lideraron el crecimiento comercial, con un aumento del 24 % en los primeros cinco meses de 2026 frente al mismo periodo de 2025. Europa registró un incremento del 12 %, mientras que África subsahariana alcanzó el 11 %.

El estudio también identificó un nuevo récord en el nivel de globalización, que llegó al 25,8 % en 2025, impulsado por los flujos internacionales de comercio, capital, información y personas. Además, concluyó que la reducción de los intercambios directos entre Estados Unidos y China no ha provocado una división generalizada de la economía mundial en bloques rivales.