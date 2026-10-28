Coursera nombra a Amy Weisenbach como directora de marketing

Coursera, una plataforma global líder de aprendizaje en línea, anunció hoy el nombramiento de Amy Weisenbach como Directora de Marketing, con efecto a partir del 30 de noviembre de 2026.

“Amy cuenta con una trayectoria excepcional convirtiendo contenido de confianza en un negocio digital próspero”, afirmó Greg Hart, CEO de Coursera. “En The New York Times, ayudó a ampliar la forma en que las personas descubren, consumen y pagan por periodismo de alta calidad y por un portafolio creciente de productos. Su experiencia en la generación de demanda de consumidores, sumada a su vínculo personal con la educación, la convierte en una excelente incorporación a nuestro equipo directivo en un momento en que unimos a Coursera y Udemy para ayudar a más personas a adquirir las habilidades que necesitan en un mundo que cambia con rapidez.”

Weisenbach se desempeñó más recientemente como Directora de Marketing de The New York Times, donde lideró el marketing de todo su portafolio de contenidos, que incluye News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter y The Athletic.

Durante su gestión, contribuyó a acelerar la transformación de la compañía en una potencia digital, combinando la narrativa de marca con el marketing de performance para atraer nuevas audiencias, profundizar el compromiso y impulsar el crecimiento de las suscripciones. También ayudó a lanzar y ampliar el alcance de nuevos productos, apoyada en campañas reconocidas a nivel mundial que demostraron el valor del periodismo de confianza en la vida de las personas.

“La misión de Coursera me resulta profundamente cercana, tanto como profesional del marketing como educadora”, dijo Weisenbach. “El contenido de confianza puede tener un impacto extraordinario en la vida de las personas, y Coursera lleva esa promesa al aprendizaje en un momento en que desarrollar nuevas habilidades nunca ha sido tan importante. Me entusiasma trabajar con Greg y con el equipo para ayudar a que más estudiantes descubran las oportunidades que ofrecen Coursera y Udemy, construir relaciones duraderas con nuestra comunidad global e impulsar nuestra misión durante la próxima etapa de crecimiento.”

Antes de unirse a The New York Times, Weisenbach lideró el marketing global de Wilson Sporting Goods y ocupó cargos de marketing en Beam Suntory y Unilever. Ha sido profesora adjunta asistente en el departamento de marketing de la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York (NYU), donde enseñó estrategia de marca y comportamiento del consumidor. También forma parte de la Junta de Fideicomisarios (Board of Trustees) de DePauw University.