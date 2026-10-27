El comercio colombiano se prepara para la temporada navideña: estas son las fechas clave

El sábado 19 de diciembre sería el día de mayor tráfico de compradores en las tiendas físicas de Colombia durante la temporada de fiestas de 2026, seguido del domingo 20 de diciembre, según las proyecciones de Sensormatic Solutions, basadas en datos de su plataforma ShopperTrak Analytics.

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Sin embargo, la compañía prevé que el tráfico de visitantes durante la temporada registre una disminución de entre un 8 % y un 12 % frente al año anterior, un comportamiento inferior al promedio acumulado en lo corrido de 2026.

El análisis también identifica el miércoles 23 de diciembre, antes de Navidad, entre las fechas de mayor afluencia. Por su parte, el sábado 28 de noviembre, posterior al Black Friday, ocuparía el cuarto lugar entre los días con más visitantes, mientras que el martes 22 de diciembre completaría los cinco primeros puestos.

De acuerdo con Sensormatic Solutions, anticipar estos picos de actividad permite a los comercios organizar sus operaciones, ajustar la disponibilidad de productos y preparar al personal para atender la demanda.

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“Los retailers más exitosos son aquellos que transforman datos en acción”, afirmó Lizbeth Gutiérrez, country leader de ShopperTrak Analytics de Sensormatic Solutions. Según explicó, medir el tráfico ayuda a identificar cómo, cuándo y dónde compran los consumidores, con el propósito de optimizar las operaciones y mejorar la experiencia en las tiendas.

La compañía también destacó la importancia de evitar faltantes de inventario, agilizar la reposición de mercancía y reducir las filas en los puntos de pago durante los periodos de mayor actividad comercial.