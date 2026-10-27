Bogotá tendrá cierres y desvíos viales por el concierto de Ryan Castro Awooween: conozca las medidas de la Alcaldía

Este sábado, 31 de octubre, en fecha de Halloween, la ciudad de Bogotá será el epicentro del evento Awooween del cantante colombiano Ryan Castro, que se llevará a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

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Para recibir a los cientos de aficionados que asistirán al concierto y brindar las mejores condiciones de movilidad a conductores que circularán por el sector, la Secretaría Distrital de Movilidad autorizó múltiples afectaciones y cierres viales.

Las entidades correspondientes emitieron una serie de recomendaciones y observaciones para los participantes del evento, y aconsejaron llegar al sitio a través de medios de transporte público como Sitp o TransMilenio.

Se aconseja seguir las indicaciones que emitan las autoridades de tránsito, el personal de la organización y la Secretaría Distrital de Movilidad para minimizar el impacto del evento en la ciudad.

Programación de cierres y desvíos viales para Awooween

La Alcaldía Mayor de Bogotá informó sobre los siguientes cierres que se van a llevar a cabo durante el concierto Awooween de Ryan Castro:

Cierres desde las 12:00 a. m. del 27 de octubre hasta las 8:00 p. m. del 2 de noviembre de 2026

Se realizará el cierre total de la calle 57A entre la av. NQS y acceso Parqueadero Norte, y cierre controlado desde dicho acceso y la diagonal 61C; se incluyen senderos peatonales del costado occidental.

Cierres desde las 10:00 p. m. el 30 de octubre hasta las 10:00 a. m. del 2 de noviembre de 2026

Transversal 28 entre la carrera 28 y la av. calle 57: se realizará el cierre total de las dos calzadas, incluido el sendero peatonal del costado occidental.

se realizará el cierre total de las dos calzadas, incluido el sendero peatonal del costado occidental. Calle 53B bis entre carrera 28 y av. carrera 30 (av. NQS): cierre total de las dos calzadas, incluidos senderos peatonales norte y sur.

cierre total de las dos calzadas, incluidos senderos peatonales norte y sur. Av. NQS entre calle 53B Bis y calle 57A: cierre parcial del sendero peatonal oriental.

Desvíos autorizados por la Alcaldía

La Secretaría compartió los desvíos que deben realizar los conductores que transiten por el sector mientras se realiza el evento.

Aquellos que circulen en sentido sur-norte por la av. NQS y tomen la calle 57A al oriente tendrán que seguir al norte por la av. NQS-diagonal 61C al oriente.

En caso de que tomen la calle 53B al oriente, podrán tomar la calle 51 al oriente-carrera 27 al norte-calle 53 al oriente.

Desvíos sentido sur-oriente. Foto: Secretaría Distrital de Movilidad

Los usuarios que estén circulando en sentido norte-sur por la av. carrera 24 o transversal 28 y busquen tomar la av. calle 53 al occidente, tendrán que movilizarse por la transversal 25 al sur-diagonal 53C al oriente-carrera 24 al sur-av. calle 53 al occidente.

Si los usuarios transitan en sentido oriente-occidente por la av. calle 57 y toman la transversal 28 y carrera 28 al sur y av. calle 53 al occidente, tendrán que tomar la carrera 21 al sur.