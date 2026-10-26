¿Qué modelos de Tesla reciben tasa de 0% en Colombia? Estos son los beneficiados

La marca de automóviles eléctricos Tesla anunció el pasado viernes 23 de octubre una nueva oferta de financiación que beneficiaría a cientos de ciudadanos que disponen de sus modelos en Colombia.

Tesla ofrece sus carros con financiación al 0% en Colombia: estas son las condiciones y fecha límite

Se trata de nada más ni nada menos que una tasa de interés del 0%, la cual pertenece a una estrategia de la fabricante de automóviles estadounidense que está diseñada para seguir impulsando la venta de su catálogo para lo restante del año.

La noticia fue oficializada por Tesla a través de sus redes sociales, informando que este beneficio estará disponible para todos los vehículos que sean entregados antes del 31 de diciembre de 2026.

¿Qué modelos de Tesla pueden recibir la tasa de 0% de interés?

Una de las mayores inquietudes que tienen los propietarios de estos vehículos es acerca de cuáles son los modelos que reciben esta financiación.

Según lo informado por Tesla, la oferta contempla dos de los modelos que son comercializados en el país, siendo estos el Tesla Model 3 y el Tesla Model Y.

Ambas unidades han destacado bastante en el sector automotor, consiguiendo los puestos más altos en la venta de unidades eléctricas en el país.

En el caso del Tesla Model Y, el SUV 100% eléctrico se ha consolidado no solamente como el carro eléctrico que más ha sido comercializado, sino que también ha sido el vehículo más vendido en el país.

Los registros de la ANDI y Fenalco demuestran que este modelo ha matriculado un total de 14.381 unidades, superando por amplia diferencia el 2.º vehículo que más registros ha tenido hasta la fecha, el cual es el Renault Duster, con 9.027 ventas.

Por su parte, el Model 3 se mantiene en la 3.ª posición de vehículos eléctricos vendidos en Colombia, con un registro de 2.161 ventas, una participación del 5,4% en el mercado.

¿Qué requisitos necesitan los dueños de un vehículo Tesla para recibir la tasa del 0%?

Tesla informa que aquellos propietarios que cuentan con una unidad Tesla Model Y o 3 en Colombia y quieren recibir el beneficio de la tasa del 0% de interés deben contar con una serie de requisitos