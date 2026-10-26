TransMilenio tiene una nueva estación habilitada en toda la Caracas: el alcalde Galán dio detalles

La Alcaldía Mayor de Bogotá informó sobre la entrada en operación de la estación calle 53 - Universidad Manuela Beltrán de TransMilenio, dentro del marco de las intervenciones que el distrito realiza para adelantar el proyecto de la Línea 1 del Metro de Bogotá sobre la avenida Caracas.

Bogotá amplía un mes más el piloto de salida hacia el norte por la carrera Séptima: Alcaldía Galán lo confirma

Debido a la puesta de servicio de esta estación, la estación temporal Marlya suspenderá su operación.

La nueva parada de TransMilenio cuenta con una infraestructura moderna y de mayor capacidad, ya que a partir de ahora tendrá tres vagones conectados mediante dos pasarelas. De esta forma, la estación calle 53 - Universidad Manuela Beltrán tendrá una extensión total de 323 metros y un ancho de 8 metros.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó sobre la habilitación de la nueva estación que brinda el Distrito para seguir ofreciendo espacios de movilidad a los cientos de ciudadanos que hacen uso de este medio de transporte.

“Ya está habilitada la estación definitiva de TransMilenio de la calle 53 con avenida Caracas. Tres vagones más amplios y todas las rutas de la troncal Caracas”, aseguró el mandatario.

Los puntos de parada de los buses se encuentran equipados con puertas automáticas fabricadas con materiales de alta resistencia y durabilidad. Aparte, cuenta con un sistema de bloqueo que impide cualquier apertura no autorizada, tanto desde el interior como desde el exterior.

Estas puertas disponen de señalización luminosa y auditiva para facilitar la orientación de personas con discapacidad visual y auditiva, fortaleciendo las condiciones de accesibilidad e inclusión dentro del sistema.

La estación cuenta con la incorporación de un Sistema Inteligente de Transporte (ITS), el cual permite realizar un monitoreo en tiempo real del estado y desempeño de los diferentes componentes de la infraestructura, además de generar información clave para la gestión y seguimiento de la operación.

¿Qué estaciones de TransMilenio se encuentran cerradas por las obras del metro?

Desde que se comenzaron las obras de la 1.ª línea del Metro de Bogotá, se han cerrado temporalmente 13 de las 14 estaciones en la troncal Caracas Centro, en el tramo comprendido entre la calle 76 y Hospital.

Las paradas que actualmente se encuentran sin servicio mientras se siguen los trabajos son las siguientes:

Hospital

Tercer Milenio

Calle 19

Calle 22

Calle 26

Avenida 39

Calle 45

Marly

Calle 57

Calle 63

Flores

Calle 72

Calle 76

Av. Jiménez (cierre total solo del ramal Caracas)

El concesionario Metro Línea (ML1) informa que, ante cualquier duda por las obras en este punto de la ciudad, los ciudadanos podrán acercarse a la oficina de atención ubicada en la calle 45a No. 14-46.