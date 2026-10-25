Alcalde Galán anuncia tres fechas clave para el metro de Bogotá: “Plazo máximo”

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, visitó las obras de la estación 9 de la primera línea del metro, conocida como estación Sena, donde explicó los plazos previstos para completar varias partes de la infraestructura. Durante el recorrido, también anunció que el consorcio encargado de los trabajos se comprometió a incorporar más personal para avanzar en la construcción.

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Diciembre, enero y junio: los plazos anunciados

Uno de los compromisos señalados por el mandatario distrital es habilitar en diciembre de 2026 la estación de TransMilenio del Sena, ubicada debajo de la estructura que se construye para el metro. Posteriormente, el viaducto de ese sector deberá estar terminado en enero de 2027.

Galán explicó que, después de completar esa parte de la obra, será necesario instalar los elementos que permitirán el funcionamiento del tren. Según indicó, la construcción de la línea férrea sobre el viaducto estaría lista hacia febrero o marzo del próximo año.

La fecha prevista para terminar la estación del metro es junio de 2027. El alcalde precisó que ese plazo corresponde al conjunto de edificios que conforman la infraestructura de la estación.

“Esta estación tiene que estar terminada en el mes de junio del año entrante, plazo máximo, junio del año entrante”, afirmó el alcalde Galán, en referencia a la estación Sena de la primera línea del Metro de Bogotá.

Un punto donde confluyen varias obras

La estación Sena es uno de los sectores en los que coinciden diferentes estructuras del proyecto. En el recorrido, el alcalde mostró las partes del viaducto construidas mediante distintos procedimientos, además de un puente metálico que todavía se encuentra en desarrollo.

Galán explicó que en ese lugar se combinan estructuras de concreto, piezas metálicas y tramos elevados construidos progresivamente desde sus apoyos. Por esa razón, completar la conexión entre las diferentes partes representa una etapa importante para continuar con las obras.

Un puente entre las estaciones 9 y 10 está cerca de unir sus dos extremos, según Galán. Foto: @CarlosFGalan

“Estamos trabajando porque aquí es uno de los puntos, digamos así, críticos del proyecto, porque se conectan varias cosas”, manifestó.

El mandatario también recordó que, cuando visitó el sector durante la final del Mundial, la construcción de uno de los puentes entre las estaciones 9 y 10 apenas comenzaba. Ahora, aseguró, los dos extremos de esa estructura están cerca de encontrarse.

El consorcio se comprometió a sumar trabajadores

Otro de los anuncios de Galán fue el compromiso del consorcio de reforzar el equipo encargado de las obras. Según contó, el gerente le comunicó que se incorporarán 1.500 trabajadores adicionales, con el objetivo de acelerar las labores y atender las dificultades que persisten en algunos puntos.

“Yo les he pedido su esfuerzo para poder agilizar el proyecto, superar los problemas que hay en algunos puntos”, señaló el alcalde.

Galán agregó que continuará haciendo seguimiento a los sectores considerados prioritarios. Mientras tanto, los plazos anunciados establecen diciembre de 2026 para la apertura de la estación de TransMilenio del Sena, enero de 2027 para terminar el viaducto de esa zona y junio de 2027 como fecha límite para completar la estación del metro.