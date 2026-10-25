Radican denuncia contra Gustavo Petro por los presuntos contratos estatales a cambio de favores sexuales

El Instituto Anticorrupción, bajo la dirección de Camilo Enciso Vanegas, presentó una denuncia formal ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, con copia a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Deicy Jiménez: aquí los contratos que tuvo en el gobierno Petro; más de $ 100 millones por sexo

La acción legal, radicada este 25 de octubre, solicita investigar presuntas irregularidades en contratación pública, el posible uso de recursos estatales para fines particulares y otras conductas conexas atribuidas al expresidente y exsenador Gustavo Petro.

El origen de esta denuncia radica en una entrevista periodística publicada este domingo por SEMANA, en donde se recoge el testimonio de la joven Deicy Jiménez, quien denunció una serie de posibles irregularidades.

Según el testimonio, existió una relación directa entre la prestación de servicios sexuales y la adjudicación o continuidad de contratos estatales en el Senado de la República, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, y el Ministerio del Interior.

La joven Deicy Jiménez aparece con varios contratos con entidades gubernamentales. Foto: Suministrada a Semana

Lo dicho por Jiménez describe no solo el presunto intercambio de favores sexuales por contratos, sino también la existencia de una supuesta red de decenas de mujeres, intermediarios, encuentros con consumo de sustancias y posibles amenazas o represalias.

Ante estos hechos, el Instituto Anticorrupción plantea diversas hipótesis jurídicas que deben ser verificadas por las autoridades competentes. Entre los posibles delitos a investigar se encuentran el peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias, cohecho, concusión, falsedad documental y delitos contra la libertad e integridad sexual.

El director del Instituto enfatizó que estas son manifestaciones de la entrevistada que requieren verificación independiente y no constituyen hechos probados ni imputaciones concluyentes.

Tormenta política e indignación tras revelaciones de Deicy Jiménez en SEMANA

La denuncia solicita una serie de diligencias urgentes. Entre ellas, recibir la declaración formal de Deicy Jiménez con enfoque de protección, identificar a otras posibles afectadas y solicitar a SEMANA la preservación y entrega voluntaria del material probatorio, respetando la reserva de la fuente y con el acompañamiento de la FLIP.

También se pide obtener los expedientes contractuales a través del Secop y el Congreso, entrevistar a los supervisores y ordenadores del gasto, y recibir declaraciones de María José Pizarro y Armando Benedetti. Finalmente, se solicita evaluar medidas de protección para los testigos y separar las investigaciones según los periodos de actividad parlamentaria y presidencial de Petro.