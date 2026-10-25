Incesantes lluvias en el Caribe tienen a varias ciudades en emergencia por inundaciones

En la región Caribe están con el agua hasta el cuello. Durante el fin de semana, en Cartagena llovió durante cuatro horas y las calles inundadas aún permanecen en ese estado, impidiendo el paso de transeúntes y ralentizando el de los vehículos.

En Santa Marta, en la zona conocida como Minca, que se ha convertido en un gran atractivo turístico, también se registraron copiosas lluvias que llevaron a la Alcaldía a declarar alerta roja por el riesgo de crecientes en las cuencas de los ríos Piedras y Manzanares.

Asimismo, en el departamento del Atlántico, una onda del llamado Sistema Convectivo de Mesoescala se acercaba por Campo de la Cruz, municipio cercano al canal del Dique, con señales de que podría afectar a todo el departamento con fuertes lluvias. También se registraban importantes precipitaciones en Manaure (La Guajira) y Montería (Córdoba).

Imagen de referencia de lluvias y tormentas eléctricas en varias regiones del país. Foto: Composición Semana AP/ Getty Images

La maquinaria amarilla se hace presente para tratar de enfrentar la situación. En la capital de Bolívar, las autoridades reportan que habría al menos 376 viviendas afectadas, ubicadas en 24 barrios. En el caso de Santa Marta, unas 300 familias se habrían visto afectadas por las fuertes lluvias.

En Barranquilla, se reportó que cuatro vehículos fueron arrastrados por la corriente en Villa Tarel, una tradicional urbanización de la capital atlanticense. Los bomberos tuvieron que acudir al rescate.

En ciudades como Montería, también se registró el caso de un vehículo bajo el agua, así como afectaciones en la movilidad y la entrada de agua a edificaciones.

Imagen del Ideam con las zonas de lluvias más intensas (en naranja). Foto: Ideam / Web

El Ideam había anticipado que la jornada del 24 de octubre de 2026 sería lluviosa. Luego de lo ocurrido, la entidad confirmó que se registró un ascenso de aproximadamente el 12,85 % en los volúmenes de precipitación en el ámbito nacional con respecto al día anterior.

“Las lluvias más intensas se concentraron en varios municipios de los departamentos de Atlántico, Bolívar, Córdoba, Magdalena y Sucre”, confirmó el Ideam.

Ciudadanos reclaman

En casos como el de Cartagena, los ciudadanos reclaman que, 24 horas después de las fuertes lluvias, aún no se haya procedido al desagüe de las calles que permanecen inundadas.

Entre los barrios afectados figuran Villa Rosita, Olaya Herrera, El Pozón, Fredonia, Las Palmeras, San Fernando, Nelson Mandela, Policarpa y Cerros de Albornoz. En el Centro y Bocagrande también hay calles anegadas.

El Gran Malecón del Mar, en Cartagena. Foto: Alcaldía de Cartagena/API

Inauguración, entre los damnificados

La inauguración del Gran Malecón del Mar, prevista para el 24 de octubre a las 3:00 p. m., tuvo que ser aplazada debido a las torrenciales lluvias ocurridas en Cartagena.

La ceremonia, en la que estaba prevista la presencia del presidente Abelardo De La Espriella, fue cancelada por el alcalde de la ciudad, Dumek Turbay.