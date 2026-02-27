Puentes caídos, la otra emergencia: ya se está afectando el abastecimiento y el empleo en regiones como Urabá, Córdoba y Magdalena

La emergencia invernal que, por demás, podría arreciarse en la temporada de invierno que viene en el mes de marzo, ha mostrado hasta ahora afectaciones en infraestructuras viales, pero son los transportadores que utilizan las vías, los que tienen el inventario real puesto que lo viven a diario en su actividad.

Principalmente porque hay una Colombia olvidada que poco se hace visible y es la que depende de esas vías terciarias que en general, permanecen en mal estado. O las secundarias que, pese a ser claves para la conectividad entre regiones, también requieren mantenimientos que no están al día.

Varios gremios del transporte de carga, entre ellos Colfecar, Agrem, ATPA y la Asociación de volqueteros de Antioquia hicieron un pronunciamiento en el que le piden al gobierno tomar cartas en el asunto.

Colapso en puente de El Triunfo, en Moniquirá. Foto: Redes sociales

La misiva está sustentada en estadísticas, según las cuales, en los últimos 12 años en Colombia se han caído o han sufrido afectaciones graves 29 puentes puentes en total. El 62 % de las averías las han sufrido esas infraestructuras imprescindibles para el paso del transporte de alimentos, en 2023. En lo poco que lleva el 2026, ha sucedido el 17 % de los colapsos en puentes.

Que no se vuelva normal

Una de las peticiones puntuales del grupo de gremios que se pronunció es que la situación no se vuelva normal, como parece haber sucedido hasta ahora, principalmente, porque consideran que las cifras expuestas son alarmantes en materia de infraestructura.

“El abastecimiento y el empleo en regiones como Urabá, Córdoba y Magdalena está en juego”, señala el documento.

Puentes caídos según gremios del Transporte Foto: Colfecar / Informe

Cada entidad tiene puentes a su cargo

De los puentes caídos en la medición realizada por los gremios, 13, es decir, el 44,8 %, están bajo la responsabilidad del Invías. Entre tanto, 9 son del resorte de la ANI-Agencia Nacional de Infraestructura, que maneja el tema de las concesiones, y 6 deben ser tenidos en mantenimiento por los departamentos. Uno de los puentes es potestad del Ejército colombiano, según señala el informe.

Denuncian paquidermia

De las novedades en puentes caídos los gremios del transporte de carga reporta la ocurrida con Mendihuaca en Magdalena. “El 13 de febrero se anunció el inicio de la construcción de un paso provisional y para el caso de los puentes en la vía Necoclí – Arboletes solo hasta el 25 de febrero, 22 días después llego una comisión de Invías a la zona, sin que a la fecha se lograra restablecer el paso en ninguna de las 5 novedades".

Inundaciones en Necoclí-Antioquia Foto: Redes sociales

Según expresan los quejosos, las situaciones no son menores aunque no logran la trascendencia para que las pongan en primer plano de prioridades. “Las afectaciones al sector transportador tanto de carga como pasajeros que presta servicio a estas regiones son graves y están generando una crisis económica y social de gran magnitud que impacta directamente a empresas, conductores, auxiliares y a cientos de familias cuyo sustento depende de la actividad transportadora, además de afectar la movilidad, el abastecimiento y la dinámica comercial de la región”, señala el grupo de gremios.