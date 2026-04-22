Recientemente se inauguró en Helsinki, Finlandia, uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de los últimos años.

El puente Kruunuvuorensilta, una estructura pensada exclusivamente para peatones, ciclistas y transporte público, marca un giro en la forma de entender la movilidad urbana.

La apertura, realizada el pasado 18 de abril, se convirtió en un evento masivo. Durante su primer fin de semana en funcionamiento, más de 50.000 personas lo recorrieron.

Con una longitud cercana a los 1,2 kilómetros, el puente conecta zonas como Korkeasaari y Kruunuvuorenranta a través del mar Báltico y destaca por una característica poco común en este tipo de infraestructuras y es la ausencia total de automóviles.

En su lugar, ha sido concebido para priorizar formas de transporte sostenibles.

Además de los espacios destinados a peatones y ciclistas, se prevé que integre una línea de tranvía que entre en operación en 2027, consolidándose como un eje clave de transporte público para la ciudad.

El puente busca reducir los tiempos de viaje de las personas que viven en la isla. Foto: Captura X @Perowinger94

Más allá de su tamaño o su enfoque ecológico, uno de los aspectos más llamativos del proyecto es su proyección a largo plazo. El puente fue diseñado para tener una vida útil de al menos 200 años.

Para lograrlo, se han empleado materiales altamente resistentes, como acero inoxidable en las zonas más expuestas, capaces de soportar condiciones extremas como la salinidad del agua y los ciclos de congelación y deshielo propios del clima finlandés.

El país que encontró la “llave” para dejar de depender de China con un hallazgo de 64.000 millones de euros

De hecho, parte de su estructura cuenta con un recubrimiento exterior de este material en las áreas en contacto constante con el agua, lo que refuerza su durabilidad.

Esta apuesta por la resistencia no es casual, sino que responde a una visión más amplia y es construir infraestructuras que no solo sean eficientes en el presente, sino sostenibles a largo plazo, reduciendo costos de mantenimiento y el impacto ambiental con el paso del tiempo.

El Kruunuvuorensilta hace parte del proyecto Kruunusillat (Puentes de la Corona), una red de conexiones que busca integrar mejor la isla de Laajasalo con el centro de la ciudad.

Gracias a esta obra, los trayectos entre estos sectores se reducen de manera significativa, facilitando la movilidad diaria de miles de habitantes y fortaleciendo el transporte público como eje principal.

Siete pisos y 18 mil metros cuadrados: la biblioteca de Latinoamérica que ‘reinventa’ la experiencia urbana

En concreto, la distancia entre Kruunuvuorenranta y el centro de Helsinki pasa de unos 11 kilómetros a aproximadamente 5,5 kilómetros.

El proyecto tuvo un costo cercano a los 130 millones de euros y requirió casi cinco años de construcción, cifras que reflejan la magnitud de una obra que va más allá de lo funcional.