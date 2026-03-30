El túnel que usará inteligencia artificial está a punto de abrir en Latinoamérica

En Latinoamérica es común escuchar sobre la construcción de túneles en distintos países, especialmente en aquellos atravesados por la cordillera de los Andes. Naciones como Colombia, Brasil y Chile cuentan con algunos de los túneles más largos de la región.

En el país cafetero está a punto de inaugurarse una de las obras de infraestructura más grandes de Latinoamérica. En el departamento de Antioquia se desarrolla un túnel que tiene el potencial de revolucionar la conectividad entre el occidente del departamento y la región de Urabá.

Se trata del Túnel del Toyo, una obra clave para el transporte y el comercio. Lo que más llama la atención es que se proyecta como el más largo de Latinoamérica, con una longitud aproximada de 9 kilómetros.

No obstante, además de su gran tamaño, el proyecto también destaca por la avanzada tecnología que incorpora.

El Túnel del Toyo. Foto: Suministrada a SEMANA.

La obra ha despertado un amplio interés tanto entre las autoridades como en la ciudadanía, debido al impacto que tendrá en la región y a los avances que se han registrado durante su construcción.

Aunque todavía no se han revelado todos los detalles operativos, la información divulgada hasta ahora sugiere que se trata de una de las infraestructuras más avanzadas de su tipo en el mundo.

El proyecto forma parte de un desarrollo vial más amplio denominado Vías Mar 1 y Mar 2, ubicado en el occidente del país. Este sistema incluye vías de acceso, túneles complementarios y puentes, y abarca entre 37 y 39 kilómetros de nuevas construcciones.

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El túnel principal, denominado Túnel 17, tendrá una longitud aproximada de 9,7 kilómetros, lo que lo convertirá en el más largo de Colombia y en uno de los mayores de Latinoamérica.

Contará con una calzada sencilla de 8 metros de ancho, andenes de 1 metro, una galería de rescate paralela de casi 10 kilómetros y conexiones de emergencia cada 200 metros.

Además, el túnel incorporará tecnología de punta. Entre sus principales características se encuentran sistemas de inteligencia artificial para monitorear y regular el tráfico dentro de la estructura. También estará equipado con sensores y automatización ambiental para controlar la ventilación, la temperatura y la presencia de gases en el interior.

El sistema incluirá monitoreo estructural en tiempo real, lo que permitirá detectar desviaciones o posibles fallas antes de que se conviertan en riesgos.

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Asimismo, se implementarán sistemas inteligentes de operación, como cámaras y control de tráfico, diseñados para optimizar el flujo vehicular una vez que el túnel entre en funcionamiento.

Aunque estas herramientas no son una IA 100 % autónoma, sino parcial, son claves para la eficacia seguridad y un monitoreo constante dentro del túnel. Se espera que esta mega obra sea inaugurada entre finales de 2026 y principios de 2027.