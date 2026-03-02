Mundo

‘Dubai Gold District’, la megaobra que combina una calle con acabados de oro y la mayor oferta de lujo del país

El nuevo distrito busca posicionar a la ciudad como referente global en la comercialización del metal precioso.

Redacción Semana
2 de marzo de 2026, 4:29 p. m.
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dubái, Emiratos Árabes Unidos

Las autoridades de Dubái anunciaron un nuevo proyecto urbano que busca transformar el paisaje comercial y turístico de la ciudad. La iniciativa contempla la construcción de una calle completamente pavimentada en oro dentro de un distrito dedicado al comercio de este metal precioso.

El plan forma parte del recientemente lanzado ‘Dubai Gold District’, un desarrollo diseñado para reunir en un mismo espacio todas las actividades vinculadas al oro y a la joyería.

Este sector se proyecta como un centro internacional enfocado en la comercialización de oro, el comercio mayorista, las operaciones de negociación, las inversiones y diversos servicios relacionados con esta industria.

En Dubái se compra una cantidad masiva de oro, con unas 10 toneladas exhibidas diariamente solo en el Zoco del Oro.
En Dubái se compra una cantidad masiva de oro, con unas 10 toneladas exhibidas diariamente solo en el Zoco del Oro.

Dentro de este nuevo distrito se espera la instalación de más de mil tiendas especializadas en oro, joyería, perfumería, cosmética y otros productos de lujo. Con esta iniciativa, las autoridades buscan consolidar a Dubái como uno de los principales epicentros mundiales del comercio del oro.

El proyecto fue presentado oficialmente por autoridades locales y patrocinadores, quienes destacaron el valor simbólico y económico del metal precioso para el turismo, la cultura y la economía de la ciudad.

El desarrollo también hace parte de un plan de renovación del histórico barrio de Deira, reconocido a nivel mundial por su tradicional mercado de oro, donde durante décadas se han realizado intercambios de este metal.

Cambio de hora en EE. UU.: fecha exacta del horario de verano 2026, cómo ajustar el reloj y en qué estados se adelanta una hora

La propuesta busca combinar esa tradición comercial con infraestructura moderna para reforzar el liderazgo de Dubái en el mercado global del oro.

Una de las iniciativas que más ha llamado la atención es la llamada ‘Gold Street’, una vía que sería pavimentada con oro. Hasta ahora no se han revelado detalles técnicos sobre su construcción ni la fecha prevista de inauguración.

A turistas, se permite llevar hasta 300 gramos de oro personal (sin barras) sin declarar.

No obstante, las autoridades confirmaron que la calle se edificará utilizando elementos elaborados con este metal precioso.

Además de la calle dorada, el ‘Dubai Gold District’ contará con una amplia oferta de comercios y servicios. El espacio reunirá a más de mil minoristas especializados en oro y joyería.

Este es el país europeo donde el gobierno paga más de 50 millones de pesos para que la gente viva en el campo

También incluirá seis hoteles junto con servicios de apoyo diseñados para facilitar la visita de compradores y turistas internacionales.

Con esta infraestructura adicional, el proyecto busca potenciar la experiencia de quienes llegan a Dubái para comprar, invertir o explorar el mercado del oro en un entorno moderno y organizado.

