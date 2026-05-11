Irán revela cuáles fueron sus condiciones que Trump rechazó en negociaciones para poner fin a la guerra

Irán afirmó este lunes que, en su respuesta a la última propuesta de Estados Unidos, había pedido el fin de la guerra en toda la región y la liberación de sus activos congelados en el extranjero.

“No hemos exigido ninguna concesión. Lo único que hemos exigido son los derechos legítimos de Irán”, declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baqai, en una rueda de prensa semanal.

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Señaló que las exigencias de Irán incluían “el fin de la guerra en la región”, el levantamiento del bloqueo naval estadounidense y la “liberación de los activos pertenecientes al pueblo iraní, que durante años han estado injustamente bloqueados en bancos extranjeros”.

En rueda de prensa, su portavoz Esmail Baqai informó que las exigencias de Irán incluyen asimismo la “liberación de los activos pertenecientes al pueblo iraní, que durante años han estado injustamente bloqueados en bancos extranjeros”.

Donald Trump, guerra Irán. Foto: AP, Adobe

Esto supone volver a la situación anterior al ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra su territorio el 28 de febrero y, además, equivaldría a una victoria de Teherán en su combate contra el aislamiento económico.

El fin de las sanciones internacionales reduciría la influencia de Washington sobre Teherán para poner límites a su programa de enriquecimiento nuclear. Estados Unidos, Israel y sus aliados acusan desde hace tiempo a Irán de querer fabricar una bomba atómica. Teherán lo desmiente.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el domingo de “totalmente inaceptables” las condiciones de Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio, lo que aumenta la probabilidad de que el conflicto siga tras semanas de negociaciones. “No me gusta. TOTALMENTE INACEPTABLE”, escribió Trump en su red Truth Social.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, insistió en que la guerra no terminará hasta que se destruyan las instalaciones nucleares de Irán. “No ha terminado, porque todavía hay material nuclear (uranio enriquecido) que tiene que ser retirado de Irán”, dijo a la cadena estadounidense CBS. “Todavía hay instalaciones de enriquecimiento que tienen que ser desmanteladas”, añadió.

Irán reiteró sus posiciones frente a una negociación con EE. UU. Foto: AFP

Según The Wall Street Journal, la contrapropuesta iraní incluye la posibilidad de diluir parte de su uranio altamente enriquecido y trasladar otra parte a un tercer país.

Irán quiere garantías de que el uranio transferido sería devuelto si las negociaciones fracasan o Estados Unidos abandona el acuerdo, afirma The Wall Street Journal. El tema estará en la agenda del presidente Trump durante su viaje esta semana a Pekín, comprador de petróleo iraní, informó un funcionario estadounidense.

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La falta de acuerdo aumenta la preocupación sobre el estrecho de Ormuz, donde Irán restringe el tráfico marítimo y ha establecido un mecanismo para cobrar peajes a los barcos que lo cruzan. La Casa Blanca considera inaceptable que Teherán controle esta ruta de exportación de una quinta parte del petróleo mundial.

*Con información de AFP.